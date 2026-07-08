Casa Comum

Exames com erros, sentenças marcantes e a cimeira da NATO

08 jul, 2026 - 23:49 • José Pedro Frazão

No programa Casa Comum, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco debatem a crise provocada pelos problemas na correção digital dos exames nacionais e abordam ainda a condenação do Estado por violação do segredo de justiça no processo Operação Marquês

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Exames com erros, sentenças marcantes e a cimeira da NATO
Exames com erros, sentenças marcantes e a cimeira da NATO

Na segunda parte, dedicada à política internacional, analisam a Cimeira da NATO e o aumento do investimento europeu em defesa, antes de uma reflexão sobre a política francesa, centrada na situação judicial de Marine Le Pen, o papel de Jordan Bardella, a possibilidade de uma candidatura de Christine Lagarde nas eleições presidenciais francesas de 2027.

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