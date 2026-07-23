Casa Comum

Ministros em exames, um atrelado e o balanço do PRR

23 jul, 2026 - 14:54 • José Pedro Frazão

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco criticam na Renascença a forma como o ministro da Educação geriu a polémica dos exames nacionais. Os comentadores do programa Casa Comum assinalam ainda a falta de esclarecimentos do ministro da Administração Interna sobre obras na sua casa e um atrelado associado a um construtor. E, por fim, fazem o balanço do PRR que termina no próximo mês.

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