Medina e Poiares Maduro analisam campanha. "Estamos a avançar para o desrespeito do discurso político".

Também Miguel Poiares Maduro considera que "há riscos" no excesso de mediatização. O social-democrata compreende que é "inevitável" que os agentes políticos optem por procurar uma imagem que os aproxime do eleitorado com participações em programas de televisão e podcast com mais audiência. Miguel Poiares Maduro diz que "não censura os políticos por o fazerem", mas censura "por se sujeitarem muito pouco a circunstâncias de escrutínio" como entrevistas jornalísticas.

No programa Conversa de Eleição da Renascença , Fernando Medina considera que já se entrou "numa curva descente". O antigo ministro das Finanças defende que a "dessacralização dos agentes políticos é uma decorrência dos sistemas democráticos", no entanto considera que se está a avançar "da dessacralização para a banalização e para o desrespeito geral do discurso político".

Com uma semana de campanha já passada e de imagens de políticos a fazerem desporto e a andar de mota, o socialista Fernando Medina considera que os políticos devem procurar estabelecer "empatia e conexões com as pessoas através dos seus problemas e aspiração e não de aspetos mundanos da vida".

Ainda na análise à primeira semana de campanha, Miguel Poiares Maduro não compreende porque é que a AD tenta "esconder" as conversas com a Iniciativa Liberal (IL). "Toda a gente sabe que a IL é um parceiro político privilegiado pela AD e é natural que tenham existido conversas, não sei porque uns as querem afirmar e outros esconder", disse.

Já Fernando Medina, sobre o "namoro" e os "mexericos", acredita que na base da discussão está a procura de voto pela Iniciativa Liberal e a insistência da AD na procura do voto útil para tirar vantagem numa possível negociação.

No final de uma semana de campanha que começou com uma greve na CP, o socialista defende que o primeiro-ministro foi "infeliz" ao assumir revisões na lei da greve. Fernando Medina afirma que "Portugal não tem nenhum problema com a lei da greve" e considera que Luís Montenegro fez apenas "um comentário de campanha" em que o primeiro-ministro apenas tentou "associar-se ao mal-estar dos portugueses", não acreditando que a intenção de rever a lei avance.

Por outro lado, Miguel Poiares Maduro está alinhado com Luís Montenegro. O social-democrata também estranha o momento escolhido para se avançar com a greve e considera que houve interesses "político-partidários". Miguel Poiares Maduro defende que se avance com um estudo sobre as greves antes de qualquer decisão sobre alterações a fazer e dá o exemplo de outros países onde "a greve é impedida em alturas de campanha".

O social-democrata considera até que o Governo acabou por ganhar com a greve na CP, uma vez que a insatisfação pela falta de transportes afasta os eleitores dos partidos associados aos sindicatos.

No programa Conversa de Eleição desta semana, outro tema foi a ainda fresca a tinta que foi atirada no domingo contra o presidente da Iniciativa Liberal, numa ação de campanha por ativistas climáticos.

Fernando Medina, que sofreu um episódio semelhante enquanto ministro das Finanças, em 2023, considera atos como deste domingo "anti-democráticos" que exprimem "radicalismo de intervenção" que deve ser "condenado". O antigo governante considera que os movimentos em causa "estão a prestar mau serviço à causa da defesa do ambiente", uma vez que com ações como as do fim de semana centram o debate na forma e não no conteúdo.

Também Miguel Poiares Maduro considera que é "censurável a forma da ação", apesar de compreender que o protesto faz parte da democracia e que às vezes se ganhe com a originalidade. Contudo, lamenta que se "tente impedir o exercícios de direitos políticos".