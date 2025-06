Exame para imigrantes? "Gostava de saber se a bancada do Chega passava", diz Medina

O ex-ministro Fernando Medina considera que as novas regras aprovadas pelo Governo para a imigração "nada têm a ver com a necessidade de se resolver um problema" e acusa o executivo de ter como objetivo "captar o espaço político do Chega". O socialista não tem dúvidas de que o novo pacote de políticas para imigração "é direcionado para se procurar o apoio do Chega e nunca o do Partido Socialista".

No programa Conversa de Eleição da Renascença, que foi gravado esta sexta feira no encontro Fora da Caixa organizado pela Caixa Geral de Depósitos no Funchal, o antigo governante do PS analisou as alterações aprovadas pelo Governo para as regras de imigração.

Na opinião de Fernando Medina, o Governo cometeu um "enorme" erro com as novas regras anunciadas para a imigração. O antigo ministro das Finanças acusa o executivo de Luís Montenegro de se estar a afastar do PSD, pose ter colocado do lado das políticas de "exclusão" e não de "integração" como sempre fez o partido.