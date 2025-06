Medina critica redução no IRS: "Não a teria feito nesta altura"

O antigo ministro das Finanças Fernando Medina afirma que não teria tomado, nesta altura, a iniciativa de reduzir as taxas de IRS. "Não a teria feito nesta altura, nem nesta dimensão", afirma.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, gravado ao vivo no evento Fora da Caixa da Caixa Geral de Depósitos, que decorreu no Funchal, Fernando Medina defende que, apesar de não serem significativas as reduções propostas pelo Governo, teria aguardado para avaliar a evolução económica.

O antigo ministro das Finanças de António Costa diz que, no último ano, "o Governo esteve em campanha" tendo aprovado aumentos salariais para vários setores e que é necessário aguardar para ver "o impacto das decisões tomadas". Fernando Medina considera ainda necessário perceber o "impacto do abrandamento da economia que pode resultar do problema tarifário com o adiamento de decisões de investimento". O socialista afirma, por isso, que tomaria a decisão "com mais certeza dos dados" e diz que seria "mais prudente a fazer as avaliações".

Apesar de não considerar que as novas tabelas de IRS são um problema, por si só, o antigo ministro das Finanças recorda todos os investimentos e conjuntura atual e externa que se acumulam com as decisões do executivo.

Já do lado social-democrata, Miguel Poiares Maduro confia nas previsões do Governo. "Penso que o Governo seguramente tem dados sobre excedente económico e execução que fazem com que esteja tranquilo", defende.

O antigo ministro do Governo de Pedro Passos Coelho sublinha que a "descida não é significativa, o que mostra alguma prudência do Governo". Poiares Maduro recorda que o primeiro trimestre do ano terminou com um excedente orçamental de 0,2 e que a "base orçamental parede permitir a adoção de medidas deste tipo" (a redução das taxas de IRS).

Noutro plano, dias depois de conhecido um novo relatório da IGAS sobre uma das mortes no dia de greve do INEM, Miguel Poiares Maduro considera que a informação para já conhecida não justifica que haja uma consequência política, já Fernando Medina volta a acusar a atual ministra da Saúde de "incompetência" e a defender que Ana Paula Martins "já não deveria estar no cargo".

Exame para imigrantes? "Gostava de saber se a bancada do Chega passava"

O ex-ministro Fernando Medina considera que as novas regras aprovadas pelo Governo para a imigração "nada têm a ver com a necessidade de se resolver um problema" e acusa o executivo de ter como objetivo "captar o espaço político do Chega". O socialista não tem dúvidas de que o novo pacote de políticas para imigração "é direcionado para se procurar o apoio do Chega e nunca o do Partido Socialista".

Na opinião de Fernando Medina, o Governo cometeu um "enorme" erro com as novas regras anunciadas para a imigração. O antigo ministro das Finanças acusa o executivo de Luís Montenegro de se estar a afastar do PSD, pode ter colocado do lado das políticas de "exclusão" e não de "integração" como sempre fez o partido.