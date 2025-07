Operação Marquês. Medina lamenta "condução deslaçada" da Justiça

Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro consideram que a operação Marquês deve motivar uma reflexão sobre a Justiça em Portugal.

Para o socialista Fernando Medina, o período de mais de seis anos entre o processo de instrução e o julgamento não pode ser reduzido a "um problema de excesso de recursos, mas antes a uma condução deslaçada da parte do sistema de Justiça num processo, que não é um processo normal".

No programa Conversa de Eleição da Renascença, o antigo ministro das Finanças fala em prazos que "não são razoáveis" e que "devem levar a uma reflexão". Para Fernando Medina, "parece claro que no processo muitas coisas não correram bem no andamento da Justiça" e que do, "ponto de vista processual, os prazos estão longe de parecerem razoáveis para o bom funcionamento da democracia portuguesa".

Também Miguel Poiares Maduro considera que o facto de se esperar dez anos para o início de um julgamento do caso Marquês mostra que "há algo que não está a correr bem e que já um problema no funcionamento da Justiça".

O social-democrata fala logo em falhas na fase de investigação que levou tempo até chegar a uma acusação. Miguel Poiares Maduro recorda que há quem defenda que a lógica de investigação do Ministério Público "está ultrapassada noutros países", pela forma em que se começa como "um novelo em que se quer cobrir todas as matérias de forma autónoma".

Na Renascença, o antigo governante defende ainda que o caso mostra outro problema entre o equilíbrio de garantias de um processo penal e a prevenção de abuso dessas mesmas garantias, uma vez que na Operação Marquês foram apresentados "mais de 50 recursos antes do julgamento". "Há alguma coisa que não correu bem", reforça.

Miguel Poiares Maduro defende uma reflexão "sobre a forma como a Justiça lida com processos" como a Operação Marquês - mediática e política. O social-democrata diz que é necessário entender se este é um problema de "cultura judicial ou de cultura dos operadores jurídicos" e qual é a medida em que "as regras têm que ser alteradas ou a atuação dos operadores de justiça".

Sobre o regresso da Operação Marquês e a imagem de um antigo primeiro-ministro José Sócrates sentado no banco dos réus, Fernando Medina considera que não terá impacto na imagem dos socialistas. O antigo ministro das Finanças salienta que na época António Costa fez uma declaração "importante" quando afirmou: "à justiça o que é da justiça e à política o que é da política". Fernando Medina destaca também que o próprio José Sócrates decidiu deixar o partido e que, por isso, as relações PS/Sócrates estão "clarificadas".

Ao mesmo tempo, Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas de que independentemente da conclusão da operação Marquês (condenação ou não de José Sócrates) a decisão vai ter um grande impacto na sociedade portuguesa.

Apoio de PS a Seguro será "única saída"

Depois de sempre ter manifestado preferência por outros nomes do campo socialista, Fernando Medina reconhece que com o quadro atual, em que António Vitorino e Augusto Santos Silva se afastaram de uma corrida à Presidência da República, "será que o PS não venha a apoiar António José Seguro".

O antigo ministro das Finanças recorda que Seguro já foi secretário-geral do partido e ocupou vários cargos com responsabilidade. No entanto, Fernando Medina realça que será natural que outros nomes do partido apoiem candidaturas diferentes como caso de Sampaio da Nóvoa.

Ainda sobre o Partido Socialista, Fernando Medina - sem querer revelar se foi ou não convidado para integrar a direção do PS - considera como primeiro ponto positivo da liderança de José Luís Carneiro a opção de ter feito um esforço de colocar no órgão executivo do PS uma "abrangência de diferentes sensibilidades do partido" que para o socialista é necessário na fase de vida do PS.

Miguel Poiares Maduro volta a defender que "será difícil" para o secretário geral do PS decidir "apoiar um independente [Sampaio da Nóvoa] quando há uma candidatura de um ex-secretário-geral do PS. "Será difícil para José Luis Carneiro e não sei como vai descalçar essa bota", diz.

O social-democrata realça, contudo, que houve já um esforço de José Luís Carneiro em "integrar várias sensibilidade na sua liderança".

Quanto às autárquicas e ao aviso deixado pelo CDS nos últimos dias de que aceita avançar em coligação no caso de garantir lugares eletivos, Miguel Poiares Maduro menciona a posição difícil em que os centristas estão colocados. Se por um lado corre o risco de perder relevância em coligações, pode também correr o risco de perder relevância no caso de avançar de forma autónoma para as eleições.

Miguel Poiares Maduro acredita que pode acontecer ao CDS avançar para uma posição semelhante à relação do Partido Ecologista Os Verdes com o PCP, mas com o PSD. Isto é, uma área política mais conservadora que tem "uma aliança natural" com o PSD. O social-democrata considera contudo natural que a liderança do CDS decida optar por mostrar que o partido tem autonomia, mas realça que o risco é grande.

No caso da candidatura na Câmara de Lisboa, Miguel Poiares Maduro acredita que o CDS vai acabar por aceitar perder algum peso e ficar na posição de terceira força política uma coligação que integre a Iniciativa Liberal.