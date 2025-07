"Dificilmente" Centeno continuará. Poiares Maduro aponta favorito a governador do Banco de Portugal

Miguel Poiares Maduro afirma não ter informação sobre essa possibilidade, mas destaca as qualidades do economista Ricardo Reis. O social-democrata não esconde a amizade que tem com o professor catedrático e destaca que Ricardo Reis é "provavelmente o português com mais reconhecimento internacional em matéria de bancos centrais e de política monetária", acrescentando que "do ponto de vista técnico" Ricardo Reis é o mais completo.

O antigo ministro considera, ainda assim, que "estaríamos bem servidos" com qualquer um dos três nomes que têm sido apontados. Apesar de Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira serem antigos governantes - assumiram pastas no último Governo de Pedro Passos Coelho - Miguel Poiares Maduro considera que já foi "há mais de 10 anos" e que está "mais que ultrapassado o período de nojo". O social-democrata recorda que Vítor Gaspar e Santos Pereira têm exercido funções independentes no FMI e na OCDE.

Privatização minoritária da TAP? "Não sou nada favorável"

Miguel Poiares Maduro afirma que "não é nada favorável a privatizações minoritárias" como a aprovada pelo Governo para a TAP. Defende que logo por princípio a venda minoritária "vale menos", uma vez que o Estado vai receber menos e perder receita por não vender ações que assegurem um controlo maior.

O antigo governante alerta que, "seguramente", para um privado aceitar comprar os 44,9% - previstos na proposta do Governo para a venda a investidores externos - o privado quererá garantias de que "na realidade vai controlar a gestão da companhia aérea". Miguel Poiares Maduro recorda que foi o que aconteceu no processo de privatização quando era António Costa líder do Governo.

Essa hipótese, na opinião de Poiares Maduro, coloca o Estado numa posição "que não é a melhor". O social-democrata considera que o estando o Estado envolvido na empresa, terá dificuldade em exercer o papel com imparcialidade, isenção e escrutínio. Miguel Poiares Maduro diz que o Estado corre o risco de ser "capturado" dentro da empresa "numa lógica quase rentista".

O antigo ministro deixa ainda uma nota, em tom de crítica, ao que foi feito na gestão de António Costa. "Muitas vezes este modelo acaba por ser utilizado para "distribuir cargos a pessoas próximas do primeiro-ministro, como vimos com a privatização de Costa", considera.

Sem querer afirmar que este é um mau negócio do Governo, Miguel Poiares Maduro diz "ter dúvidas sobre o tipo de privatização" apresentada pelo Governo.

O social-democrata compreende que por um lado face à "posição clássica do PS e à do Chega favorável ao controlo estatal", o Governo tenha optado por não avançar para uma privatização maior "por falta de apoio no Parlamento".

Sobre o potencial comprador da TAP, Poiares Maduro considera que, idealmente, o investidor deve ser uma empresa do setor com uma mais valia sobre a aposta do hub em Lisboa, podendo ser inclusive de fora da União Europeia.