Fernando Medina à Renascença: "Moedas mente para fugir do Moedas oportunista de 2021"

Fernando Medina acusa Carlos Moedas de estar a mentir para "fugir" do que disse em 2021 sobre o caso "Russiagate", quando pediu a demissão do antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina afirma que lhe causou "repugnância" Carlos Moedas ter afirmado no domingo, numa entrevista na SIC sobre o desastre no Elevador da Glória, que o antigo ministro Jorge Coelho tinha informações sobre a fragilidade da ponte de Entre-os-Rios antes da tragédia.

O antigo autarca de Lisboa e ministro das Finanças assegura que é mentira o que disse Carlos Moedas. "É completamente falso e profana a memória de Jorge Coelho. Todos os factos provam que o que Moedas diz é mentira. Houve um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e comissões de inquérito", refere.

O socialista e antigo governante acusa Carlos Moedas de mentir "repetidamente sobre assuntos de grande seriedade para se salvar" e "salvar o Moedas oportunista de 2021".

"Moedas de 2025 já está demitido por Moedas de 2021"



Fernando Medina recorda que o atual presidente da Câmara foi "o mais lesto de todos" a pedir a sua demissão sobre o caso Russiagate, relativo à fuga de dados para a embaixada da Rússia em 2021, quando o socialista era o presidente da autarquia e recorda que nessa época foram convocadas manifestações.

O antigo governante defende-se e diz que Carlos Moedas disse que Fernando Medina tinha "responsabilidade direta" no caso da fuga de dados sabendo que "é mentira" e que Medina "não tinha qualquer conhecimento sobre a situação".