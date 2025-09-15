Ventura será candidato presidencial? "Sem alternativa"

Na última semana, o presidente do Chega voltou a abrir a porta a uma eventual candidatura presidencial. No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina defende que o risco vai ser corrido "por não haver solução" e Miguel Poiares Maduro diz que André Ventura está "sem alternativa", depois de Henrique Gouveia e Melo se ter afastado de um eventual apoio do Chega.

Para Poiares Maduro, antigo governante do PSD e coordenador na candidatura de Luís Marques Mendes, o presidente do Chega "não tem alternativa" a não ser colocar a hipótese de ser candidato a Belém para ser apoiado pelo Chega, uma vez que caso contrário o partido não teria ninguém que não representasse uma "forte derrota".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Poiares Maduro reforça ainda que, "tendo em conta o contexto de fragmentação e de crescimento do Chega, há o risco de André Ventura ser um dos dois candidatos a ir à segunda volta".