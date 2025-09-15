Menu
Conversa de Eleição

Ventura será candidato presidencial? "Sem alternativa"

15 set, 2025 - 22:45 • Filipa Ribeiro

Para Fernando Medina, o líder do Chega vai avançar com uma candidatura presidencial por "não ter solução" depois de Gouveia e Melo se ter afastado e acredita que "o normal" será o PS avançar com apoio à candidatura de Seguro. Já Miguel Poiares Maduro considera que para evitar que o Chega fique sem candidato André Ventura acabará por assumir o risco.

Ouça aqui o programa Conversa de Eleição, com Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro

Na última semana, o presidente do Chega voltou a abrir a porta a uma eventual candidatura presidencial. No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina defende que o risco vai ser corrido "por não haver solução" e Miguel Poiares Maduro diz que André Ventura está "sem alternativa", depois de Henrique Gouveia e Melo se ter afastado de um eventual apoio do Chega.

Para Poiares Maduro, antigo governante do PSD e coordenador na candidatura de Luís Marques Mendes, o presidente do Chega "não tem alternativa" a não ser colocar a hipótese de ser candidato a Belém para ser apoiado pelo Chega, uma vez que caso contrário o partido não teria ninguém que não representasse uma "forte derrota".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Poiares Maduro reforça ainda que, "tendo em conta o contexto de fragmentação e de crescimento do Chega, há o risco de André Ventura ser um dos dois candidatos a ir à segunda volta".

Líder do Chega coloca decisão sobre candidatura a (...)

Também Fernando Medina considera que André Ventura voltou atrás e admite a candidatura por não encontrar "uma boa solução" alternativa. O socialista acredita que, depois de ter negado o apoio sugerido ao almirante Gouveia e Melo, há mesmo a probabilidade de André Ventura "ser candidato numa jogada de alto risco".

PS vai apoiar Seguro?

O antigo ministro das Finanças sublinha que "é natural" que o PS venha apoiar a candidatura de António José Seguro, tendo em conta que continua a ser o único candidato do espaço socialista, e diz que as eleições presidenciais de 2026 são "as primeiras com um quadro de excecionalidade" por não haver nem no centro-direita, nem no centro-esquerda "candidatos naturais".

Fernando Medina diz que os candidatos naturais seriam, à direita, Pedro Passos Coelho e, à esquerda, António Costa - antigos primeiro-ministro.

Violência política dos EUA pode chegar à Europa?

Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina reconhecem que na Europa já está a crescer alguma violência o discurso político face à fragmentação política e ao crescimento de partidos de extrema nos países europeus, contudo no Conversa de Eleição, da Renascença, sublinham que há condições na Europa que evitam situações como o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, na semana passada, durante um evento numa universidade do Utah, nos Estados Unidos.

O social-democrata, que está nos Estados Unidos da América, recorda que a legislação no acesso a armas é diferente na Europa e Fernando Medina sublinha que também o Estado social é diferente nos países europeus.

No Conversa de Eleição, Poiares Maduro, que tem estado nos EUA, sublinha ainda como tem a população norte-americana e os jovens reagido à morte do ativista apoiante de Donald Trump.

