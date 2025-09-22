Ministra da Saúde "só causa mais estragos" e "não está a fazer nada" no Governo

22 set, 2025 - 22:43 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina defende que a atual ministra da Saúde já não devia ocupar o cargo desde o caso no INEM. Depois da promessa não cumprida sobre as urgências de obstetrícia na margem sul, o antigo governante defende que Ana Paula Martins "já não está a fazer nada" no ministério, "a não ser continuar a fazer prejuízo ao Governo, uma vez que quando intervém só causa mais estragos".
No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina diz que ao culpar "as equipas com quem trabalha", Ana Paula Martins "está a atirar culpas".
O antigo ministro do PS defende que, além das expectativas criadas pelo Governo, há um outro problema de fundo que foi a promessa do executivo do PSD em defender a mobilização de recursos dos privados para ajudar no acesso aos serviços de saúde, acabando por fazer um novo acordo com os médicos que considera "ser muito duvidoso", ao mesmo tempo que cresce a despesa no setor em quase dois dígitos.
"Eu não sei como é que o Ministério das Finanças vê com tranquilidade o que se passa em matéria financeira na saúde, mas temos que ter a noção que o sistema de saúde está com uma despesa a crescer muito acima do que é o crescimento nominal da economia portuguesa", defende Fernando Medina.
Fernando Medina reconhece, ainda, que os problemas na saúde são complexos, principalmente em Lisboa e no Algarve - durante o Verão. O antigo ministro das Finanças defende que o caminho deve ser avaliar o que foi feito na região Norte, como a coordenação das urgências no âmbito metropolitano.
Também Miguel Poiares Maduro defende que está estudado que "mais que ter várias urgências é importante ter uma que funcione com qualidade". O social-democrata afirma que o "Governo está a pagar um preço político elevado por ter criado expectativas de que os problemas na Saúde eram mais fáceis de resolver e de que iriam ser resolvidos mais rapidamente" e associa os casos da ministra da Saúde a esse ponto.
Miguel Poiares Maduro alerta que o problema da falta de médicos "não é resolvido em dois ou três meses".
Conversa de Eleição
Fernando Medina considera "degradante" a presença de André Ventura na manifestação de imigrantes da passada quarta-feira junto à Assembleia da República.
O antigo governante apelida o presidente do Chega de "oportunista-mor do reino" e sublinha que André Ventura abandonou nesse dia o debate onde se discutiam as políticas sobre os incêndios depois de há umas semanas se ter filmado a apagar um "fogacho".
Também Miguel Poiares Maduro considera "infeliz" a atitude "provocatória" de André Ventura e acusa o presidente do Chega de "não ter demonstrado o mesmo grau de civismo que os imigrantes que estavam nessa manifestação".
Conversa de Eleição
O antigo governante do PSD sublinhou, contudo, as razões para a manifestação de imigrantes. Miguel Poiares Maduro diz que as novas políticas para a imigração "são excessivamente restritivas e até menos eficazes". Poiares Maduro diz esperar que se encontre uma solução "mais moderada".
No programa Conversa de Eleição desta semana foi feita ainda a análise ao reconhecimento do Estado da Palestina. Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina reconhecem que foi positivo o passo dado por Portugal e outros Estados-membros da União Europeia, mas sublinham que o reconhecimento não é suficiente para acabar com a guerra no Médio Oriente.