Ministra da Saúde "só causa mais estragos" e "não está a fazer nada" no Governo

Fernando Medina defende que a atual ministra da Saúde já não devia ocupar o cargo desde o caso no INEM. Depois da promessa não cumprida sobre as urgências de obstetrícia na margem sul, o antigo governante defende que Ana Paula Martins "já não está a fazer nada" no ministério, "a não ser continuar a fazer prejuízo ao Governo, uma vez que quando intervém só causa mais estragos".

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina diz que ao culpar "as equipas com quem trabalha", Ana Paula Martins "está a atirar culpas".

O antigo ministro do PS defende que, além das expectativas criadas pelo Governo, há um outro problema de fundo que foi a promessa do executivo do PSD em defender a mobilização de recursos dos privados para ajudar no acesso aos serviços de saúde, acabando por fazer um novo acordo com os médicos que considera "ser muito duvidoso", ao mesmo tempo que cresce a despesa no setor em quase dois dígitos.

"Eu não sei como é que o Ministério das Finanças vê com tranquilidade o que se passa em matéria financeira na saúde, mas temos que ter a noção que o sistema de saúde está com uma despesa a crescer muito acima do que é o crescimento nominal da economia portuguesa", defende Fernando Medina.