Chega é ameaça para PS e PSD nas autárquicas? "Peso pode ter consequências"

29 set, 2025 - 23:24 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro admitem, no programa Conversa de Eleição, da Renascença, que o Chega será um dos desafios destas eleições autárquicas para as candidaturas do PS e PSD.
O antigo autarca do PS Fernando Medina sublinha que "a forma como o terceiro partido aparece pode virar a câmara municipal de vencedor" a norte, favorecendo o Partido Socialista, e a sul o PSD.
Já o antigo ministro Poiares Maduro, acredita que "peso do Chega" pode tirar votos a socialistas e social-democratas e ajudar a determinar a vitória a nível nacional e a corrida à liderança da Associação Nacional de Municípios. Em causa está saber se o "PS consegue manter a liderança, ou se a mesma é conquistada pelo PSD".
No programa da Renascença, Conversa de Eleição, as autárquicas de 12 de outubro estiveram em análise. Sobre o Chega e a incógnita se irá, ou não, manter o mesmo resultado das eleições legislativas, Fernando Medina defende que, face ao crescimento do partido, a conquista de seis a dez presidências de câmara representará uma "derrota para o partido Chega", uma vez que atualmente o CDS com menos expressão, tem seis câmaras.
Sobre as últimas sondagens publicadas que colocam o PS em vantagem na Câmara do Porto, o social-democrata Miguel Poiares Maduro reconhece que a não conquista da autarquia será "uma derrota" com significado no PSD face às "expectativas criadas" na coligação que junta PSD, CDS e IL, liderada por Pedro Duarte.
Por outro lado, apesar de defender que a candidatura de Manuel Pizarro (PS) "estar mais forte" na corrida à Câmara do Porto, Medina sublinha que, no pós 25 de Abril, o PS só ganhou três eleições. O antigo autarca realça que "a sociologia vai contra o PS, apesar de a candidatura ser a mais forte neste momento".
No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina traça ainda uma breve análise sobre as 10 câmara consideradas como mais relevantes no país.
Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina avaliam positivamente, na generalidade, as novas medidas do Governo para a habitação.
O antigo ministro das Finanças começa por defender que é "um sinal positivo" o facto de o Governo e estar a focar na crise da habitação que é uma prioridade do país depois de "ter começado mal o mandato com a lei da imigração" e outros assuntos da "agenda do Chega".
Na análise às novas medidas, o antigo ministro defende que a descida do IVA para 6% para a construção deveria "adotar um modelo de aplicação na geral" e aponta que o critério "generoso" que definiu os valores para se beneficiar da redução do imposto pode dar ajudar empresas que estão a construir casas a preços não acessíveis.
Noutro ponto, Miguel Poiares Maduro realça a necessidade de se apostar no aumento da construção. O social-democrata avisa que "se não se conseguir aumentar os imóveis no mercado, as medidas vão aumentar o preço das casas". E explica que "se o Estado apoia a compra e o arrendamento e o número de casas não aumenta", as medidas podem aumentar a procura e o preço da habitação.