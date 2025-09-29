Menu
Renascença Renascença

Conversa de Eleição

Chega é ameaça para PS e PSD nas autárquicas? "Peso pode ter consequências"

29 set, 2025 - 23:24 • Filipa Ribeiro

Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro admitem que peso eleitoral do Chega pode influenciar viragens entre PS e PSD nas autarquias. Sobre a Câmara do Porto, Poiares Maduro diz que uma a derrota da coligação liderada pelo PSD terá certamente peso para o partido face as expectativas criadas e Medina admite que há dificuldade para os socialistas em manter a vantagem na presidência da Associação Nacional de Municípios.

A+ / A-
Autárquicas. Chega é ameaça para PS e PSD? "Peso pode ter consequências"

Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro admitem, no programa Conversa de Eleição, da Renascença, que o Chega será um dos desafios destas eleições autárquicas para as candidaturas do PS e PSD.

O antigo autarca do PS Fernando Medina sublinha que "a forma como o terceiro partido aparece pode virar a câmara municipal de vencedor" a norte, favorecendo o Partido Socialista, e a sul o PSD.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o antigo ministro Poiares Maduro, acredita que "peso do Chega" pode tirar votos a socialistas e social-democratas e ajudar a determinar a vitória a nível nacional e a corrida à liderança da Associação Nacional de Municípios. Em causa está saber se o "PS consegue manter a liderança, ou se a mesma é conquistada pelo PSD".

No programa da Renascença, Conversa de Eleição, as autárquicas de 12 de outubro estiveram em análise. Sobre o Chega e a incógnita se irá, ou não, manter o mesmo resultado das eleições legislativas, Fernando Medina defende que, face ao crescimento do partido, a conquista de seis a dez presidências de câmara representará uma "derrota para o partido Chega", uma vez que atualmente o CDS com menos expressão, tem seis câmaras.

Sobre as últimas sondagens publicadas que colocam o PS em vantagem na Câmara do Porto, o social-democrata Miguel Poiares Maduro reconhece que a não conquista da autarquia será "uma derrota" com significado no PSD face às "expectativas criadas" na coligação que junta PSD, CDS e IL, liderada por Pedro Duarte.

Por outro lado, apesar de defender que a candidatura de Manuel Pizarro (PS) "estar mais forte" na corrida à Câmara do Porto, Medina sublinha que, no pós 25 de Abril, o PS só ganhou três eleições. O antigo autarca realça que "a sociologia vai contra o PS, apesar de a candidatura ser a mais forte neste momento".

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina traça ainda uma breve análise sobre as 10 câmara consideradas como mais relevantes no país.

Autárquicas. Chega é ameaça para PS e PSD? "Peso pode ter consequências"
Autárquicas. Chega é ameaça para PS e PSD? "Peso pode ter consequências"

Medidas para a habitação? Nota positiva, mas há risco de agravamento dos preços

Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina avaliam positivamente, na generalidade, as novas medidas do Governo para a habitação.

O antigo ministro das Finanças começa por defender que é "um sinal positivo" o facto de o Governo e estar a focar na crise da habitação que é uma prioridade do país depois de "ter começado mal o mandato com a lei da imigração" e outros assuntos da "agenda do Chega".

Na análise às novas medidas, o antigo ministro defende que a descida do IVA para 6% para a construção deveria "adotar um modelo de aplicação na geral" e aponta que o critério "generoso" que definiu os valores para se beneficiar da redução do imposto pode dar ajudar empresas que estão a construir casas a preços não acessíveis.

Noutro ponto, Miguel Poiares Maduro realça a necessidade de se apostar no aumento da construção. O social-democrata avisa que "se não se conseguir aumentar os imóveis no mercado, as medidas vão aumentar o preço das casas". E explica que "se o Estado apoia a compra e o arrendamento e o número de casas não aumenta", as medidas podem aumentar a procura e o preço da habitação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado