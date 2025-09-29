Chega é ameaça para PS e PSD nas autárquicas? "Peso pode ter consequências"

Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro admitem, no programa Conversa de Eleição, da Renascença, que o Chega será um dos desafios destas eleições autárquicas para as candidaturas do PS e PSD.

O antigo autarca do PS Fernando Medina sublinha que "a forma como o terceiro partido aparece pode virar a câmara municipal de vencedor" a norte, favorecendo o Partido Socialista, e a sul o PSD.

Já o antigo ministro Poiares Maduro, acredita que "peso do Chega" pode tirar votos a socialistas e social-democratas e ajudar a determinar a vitória a nível nacional e a corrida à liderança da Associação Nacional de Municípios. Em causa está saber se o "PS consegue manter a liderança, ou se a mesma é conquistada pelo PSD".

No programa da Renascença, Conversa de Eleição, as autárquicas de 12 de outubro estiveram em análise. Sobre o Chega e a incógnita se irá, ou não, manter o mesmo resultado das eleições legislativas, Fernando Medina defende que, face ao crescimento do partido, a conquista de seis a dez presidências de câmara representará uma "derrota para o partido Chega", uma vez que atualmente o CDS com menos expressão, tem seis câmaras.

Sobre as últimas sondagens publicadas que colocam o PS em vantagem na Câmara do Porto, o social-democrata Miguel Poiares Maduro reconhece que a não conquista da autarquia será "uma derrota" com significado no PSD face às "expectativas criadas" na coligação que junta PSD, CDS e IL, liderada por Pedro Duarte.

Por outro lado, apesar de defender que a candidatura de Manuel Pizarro (PS) "estar mais forte" na corrida à Câmara do Porto, Medina sublinha que, no pós 25 de Abril, o PS só ganhou três eleições. O antigo autarca realça que "a sociologia vai contra o PS, apesar de a candidatura ser a mais forte neste momento".