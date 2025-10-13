Fernando Medina considera que o Chega é o "grande derrotado" das eleições autárquicas de domingo, uma vez que o resultado do partido que conseguiu a presidência de três autarquias ficou "muitíssimo aquém das expectativas e desejos de André Ventura", que colocou a fasquia em mais de 30 municípios. O socialista e antigo autarca defende que houve uma "rejeição geral de sul a norte das soluções do Chega", mostrando "a fragilidade do partido". Mesmo tendo apenas seis anos e ter conquistado já a liderança de três autarquias, Fernando Medina considera que o resultado "não é relevante" e realça que, "do ponto de vista de dimensão populacional, as autarquias conquistadas pelo Chega - São Vicente, Albufeira e Entroncamento - "estão longe de ser das mais expressivas". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, também Miguel Poiares Maduro considera o Chega "o grande derrotado" da última noite, ficando "longe" dos resultados conseguidos nas legislativas. Para o social-democrata, a última noite provou que o Chega continua a ser "um partido de um homem só". Miguel Poiares Maduro avisa que é ainda "cedo" para decretar "o regresso do bipartidarismo" assim como o "início do declínio do Chega". O antigo ministro social-democrata realça que nestas eleições assistiu-se à continuação de uma fragmentação crescente e de "cada vez mais uma menor fidelidade partidária". Poiares Maduro recorda que muitos municípios clássicos do PS ou do PSD "mudaram de mão" entre os partidos. Veja o "Conversa de Eleição" em vídeo:

Autárquicas 2025: "Não anunciaria já o início do declínio do Chega"

Perante os resultados das autárquicas, o social-democrata acredita ainda que o Chega "vai procurar compensar" o resultado a nível nacional com uma "oposição mais assertiva" e uma linguagem política mais "truculenta". Miguel Poiares Maduro recorda que, além de perder relativamente à coligação do Governo, o Chega perde em relação ao PS e que, por isso, o Chega "vai querer claramente tentar compensar a derrota" com uma "agenda política mais agressiva e de mais forte oposição". O social-democrata entende que o novo discurso pode estar presente já nas negociações para o Orçamento do Estado para 2026. Governabilidade? Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas de que vai haver uma dificuldade muito grande de governação nas autarquias, muito mais do que no reflexo da fragmentação crescente do sistema partidário.

Para o social-democrata, deveria ser ponderada, seriamente, a necessidade de revisão da lei autárquica para se garantir governabilidade "no contexto de cada vez maior fragmentação política", para garantir a quem vence a possibilidade de ter maioria no executivo. PS tem resultado "positivo", mas é "derrotado" O socialista Fernando Medina reconhece que o PSD é o "grande vitorioso" da noite e que o PS apesar de ser o "derrotado" consegue recuperar do "forte abalo" das eleições legislativas" de maio, e do "sobressalto sobre se o Partido Socialista estaria entrar numa trajetória de declínio e de irrelevância no sistema político partidário". O socialista considera os resultados da última noite "importantes" por demonstrarem uma capacidade no PS de manutenção da votação nas autárquicas e realça a conquista de autarquias como Viseu, Bragança, Faro e Coimbra.