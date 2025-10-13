Autárquicas 2025: "Não anunciaria já o início do declínio do Chega"

Fernando Medina considera que o Chega é o "grande derrotado" das eleições autárquicas de domingo, uma vez que o resultado do partido que conseguiu a presidência de três autarquias ficou "muitíssimo aquém das expectativas e desejos de André Ventura", que colocou a fasquia em mais de 30 municípios.

O socialista e antigo autarca defende que houve uma "rejeição geral de sul a norte das soluções do Chega", mostrando "a fragilidade do partido".

Mesmo tendo apenas seis anos e ter conquistado já a liderança de três autarquias, Fernando Medina considera que o resultado "não é relevante" e realça que, "do ponto de vista de dimensão populacional, as autarquias conquistadas pelo Chega - São Vicente, Albufeira e Entroncamento - "estão longe de ser das mais expressivas".

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, também Miguel Poiares Maduro considera o Chega "o grande derrotado" da última noite, ficando "longe" dos resultados conseguidos nas legislativas. Para o social-democrata, a última noite provou que o Chega continua a ser "um partido de um homem só".

Miguel Poiares Maduro avisa que é ainda "cedo" para decretar "o regresso do bipartidarismo" assim como o "início do declínio do Chega". O antigo ministro social-democrata realça que nestas eleições assistiu-se à continuação de uma fragmentação crescente e de "cada vez mais uma menor fidelidade partidária". Poiares Maduro recorda que muitos municípios clássicos do PS ou do PSD "mudaram de mão" entre os partidos.

