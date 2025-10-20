Proibir uso da burca: "Agenda racista" ou "esquerda a contribuir para a confusão do Chega"?

O antigo ministro do PSD sublinha que a justificação mais importante resulta da "compreensão de que as mulheres que usam esse tipo de vestuário não o fazem num verdadeiro exercício de liberdade, fazem-no de forma condicionada, sendo menorizadas no espaço público e excluídas desses espado" e acrescenta que "o ponto de vista de inclusividade de todas as pessoas é bastante relevante na matéria".

Na opinião de Miguel Poiares Maduro, o tema deveria ter sido levantado pelos partidos ao centro, com o foco apenas na questão se faz sentido proibir estar no espaço público com o rosto tapado.

Já Fernando Medina discorda da tese de que a proibição está de algum movo a defender o direito das mulheres. "Não consigo compreender, porque é óbvio que não tem nada a ver com os direitos das mulheres. Isto tem só, obviamente, a ver com a agenda política do Chega e que é uma agenda de intolerância, de ódio aos imigrantes, onde eles continuam por esta via", defende.

"Seguro é o único candidato de centro-esquerda capaz de chegar à segunda volta"

Fernando Medina considera "natural" o apoio do PS à candidatura presidencial de António José Seguro. O antigo ministro do PS, que chegou a pedir que o apoio do partido ao candidato não fosse imediato, considera que, "neste momento, António José Seguro é o único candidato na área do centro-esquerda, com possibilidade de passar à segunda volta e de poder ganhar esta eleição".

O socialista destaca ainda que Seguro "tem um trajeto conhecido da parte dos portugueses, quer antes de ser secretário-geral do PS, também como secretário-geral do PS" e ainda "alguém com uma ampla experiência sobre a política nacional, é alguém que tem ideias sobre um conjunto de áreas e matérias de organização do Estado".

Fernando Medina realça ainda o candidato, agora apoiado pelo PS, como "um democrata, uma pessoa tolerante e que procura fazer pontes e fazer o diálogo".

Miguel Poiares Maduro, que integra a candidatura de Luís Marques Mendes à Presidência da República, reconhece que o apoio do PS vai reforçar a a candidatura do antigo secretário geral do PS.

No entanto, o social-democrata diz que é necessário compreender se o apoio formal se concretiza "numa mobilização global do Partido Socialista".

Discordando de Fernando Medina, Poiares Maduro destaca que o espaço do centro-esquerda começa agora a ser ocupado pelo candidato Henrique Gouveia e Melo.