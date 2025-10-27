Lei da nacionalidade: "Governo não está a resolver nenhum problema, só quer cavalgar a agenda anti-imigrantes"

Fernando Medina acusa o Governo de recorrer a alterações à lei da nacionalidade para "cavalgar a agenda anti-estrangeiros e anti-imigrantes para cobrir a área do Chega" e avisa que a "ideia de captar o espaço político [do Chega] terão como resultado fazer crescer o partido" de André Ventura.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, o antigo ministro das Finanças do PS defende que "Portugal não tem qualquer problema com a lei da nacionalidade em vigor".

O antigo governante destaca que em matéria de pedidos de nacionalidade os números são baixos e na sua maioria "estão associados a pedidos de nacionalidades dos judeus sefarditas que foram objeto de uma legislação própria". Fernando Medina destaca que "por regra os imigrantes não pedem a nacionalidade" e que os pedidos pro via do fenómeno da imigração "são muito pouco expressivos". Para o socialista o Governo não está a "resolver nenhum problema".

Fernando Medina espera que o PSD "aprenda o que lhe está a acontecer" uma vez que "o mais provável é que o Chega o deixe pendurado como está a insinuar fazer no Orçamento do Estado".

As alterações à lei da nacionalidade vão a votação final global esta terça feira no parlamento e para já está dependente de um voto favorável do Chega para passar na Assembleia da República, uma vez que a esquerda já anunciou votar contra.

Miguel Poiares Maduro é também muito crítico à posição do Governo e do PSD sobre a matéria. O social democrata diz estar "em forte desacordo" com o seu próprio partido.

O social democrata considera importante clarificar que a lei da nacionalidade "não regula a imigração" e aponta que as novas alterações tem vários pontos discriminatórios.

Sobre a contagem do tempo para se atribuir a nacionalidade que na nova lei deixará de ser a partir do dia em que se pede residência, mas a partir do momento que a residência é atribuída, Poiares Maduro menciona o que considera ser um "tratamento discriminatório e quase arbitrário" e exemplifica: "Duas pessoas que, cumprindo as mesmas condições, tendo feito o pedido ao mesmo tempo estão sujeitas a tratamentos diferentes".

Miguel Poiares Maduro critica ainda outra "cedência" do Governo ao Chega com a introdução de uma clausula de condições económicas para a atribuição de nacionalidade. "Imaginemos alguém que está há 10 anos em Portugal e contribuiu fortemente para o país, desenvolveu uma relação e foi alguém que, do ponto de vista cívico, teve um comportamento exemplar no país, essa pessoa deixa de poder pedir a nacionalidade portuguesa enquanto outra que, por exemplo, não teve se calhar o mesmo empenho na mesma participação cívica, não está tão identificado com o país porque ocasionalmente mas tendo condições económicas pode pedir. Parece me que não é uma condição aceitável", refere.

O antigo governante do PSD acredita que a nova lei não passe no Tribunal Constitucional. Uma das alterações foi a passagem para o Código Penal da medida que defende perda de nacionalidade para quem cometa crimes graves, ponto que Poiares Maduro critica. O social democrata diz que a medida cria duas nacionalidades: "Uma pura e outra impura. Não me parece aceitável", lamenta.

