Lei da nacionalidade: "Governo não está a resolver nenhum problema, só quer cavalgar a agenda anti-imigrantes"

27 out, 2025 - 22:29 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina acusa o Governo de recorrer a alterações à lei da nacionalidade para "cavalgar a agenda anti-estrangeiros e anti-imigrantes para cobrir a área do Chega" e avisa que a "ideia de captar o espaço político [do Chega] terão como resultado fazer crescer o partido" de André Ventura.
No programa Conversa de Eleição da Renascença, o antigo ministro das Finanças do PS defende que "Portugal não tem qualquer problema com a lei da nacionalidade em vigor".
O antigo governante destaca que em matéria de pedidos de nacionalidade os números são baixos e na sua maioria "estão associados a pedidos de nacionalidades dos judeus sefarditas que foram objeto de uma legislação própria". Fernando Medina destaca que "por regra os imigrantes não pedem a nacionalidade" e que os pedidos pro via do fenómeno da imigração "são muito pouco expressivos". Para o socialista o Governo não está a "resolver nenhum problema".
Fernando Medina espera que o PSD "aprenda o que lhe está a acontecer" uma vez que "o mais provável é que o Chega o deixe pendurado como está a insinuar fazer no Orçamento do Estado".
As alterações à lei da nacionalidade vão a votação final global esta terça feira no parlamento e para já está dependente de um voto favorável do Chega para passar na Assembleia da República, uma vez que a esquerda já anunciou votar contra.
Miguel Poiares Maduro é também muito crítico à posição do Governo e do PSD sobre a matéria. O social democrata diz estar "em forte desacordo" com o seu próprio partido.
O social democrata considera importante clarificar que a lei da nacionalidade "não regula a imigração" e aponta que as novas alterações tem vários pontos discriminatórios.
Sobre a contagem do tempo para se atribuir a nacionalidade que na nova lei deixará de ser a partir do dia em que se pede residência, mas a partir do momento que a residência é atribuída, Poiares Maduro menciona o que considera ser um "tratamento discriminatório e quase arbitrário" e exemplifica: "Duas pessoas que, cumprindo as mesmas condições, tendo feito o pedido ao mesmo tempo estão sujeitas a tratamentos diferentes".
Miguel Poiares Maduro critica ainda outra "cedência" do Governo ao Chega com a introdução de uma clausula de condições económicas para a atribuição de nacionalidade. "Imaginemos alguém que está há 10 anos em Portugal e contribuiu fortemente para o país, desenvolveu uma relação e foi alguém que, do ponto de vista cívico, teve um comportamento exemplar no país, essa pessoa deixa de poder pedir a nacionalidade portuguesa enquanto outra que, por exemplo, não teve se calhar o mesmo empenho na mesma participação cívica, não está tão identificado com o país porque ocasionalmente mas tendo condições económicas pode pedir. Parece me que não é uma condição aceitável", refere.
O antigo governante do PSD acredita que a nova lei não passe no Tribunal Constitucional. Uma das alterações foi a passagem para o Código Penal da medida que defende perda de nacionalidade para quem cometa crimes graves, ponto que Poiares Maduro critica. O social democrata diz que a medida cria duas nacionalidades: "Uma pura e outra impura. Não me parece aceitável", lamenta.
Para Miguel Poiares Maduro no Governo há o entendimento de que a melhor forma de combater o Chega é "tirar ocigénio à agenda" do partido ocupando os seus temas. O social democrata diz entender a necessidade de responder a questões de percepção pública, mas entende que é "profundamente criticável" que se opte por seguir as meas respostas do Chega.
Uma semana depois de ser divulgado o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), Fernando Medina insiste que Carlos Moedas "não tem condições mínimas" para ocupar cargo de presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
O ex-autarca acusa Carlos Moedas de ter mentido sobre o acidente de 3 de setembro onde morreram 16 pessoas.
Fernando Medina refere-se ao facto de antes das eleições autárquicas ter sido reforçado por Carlos Moedas que o cabo utilizado no elevador tinha "cerca de seis anos" - apontando para falhas a gestão liderada por Fernando Medina enquanto presidente da câmara de Lisboa, em 2019. A data surge agora corrigida no novo relatório, indicando que o novo tipo de cabo era utilizado apenas a partir de 2022.
Na opinião de Fernando Medina trata-se de "uma mentira deliberada" e não de "um erro de comunicação" do atual autarca de Lisboa.
Depois de Carlos Moedas ter realçado que o novo relatório prova que erro partiu de "questões técnicas e não questões políticas", Fernando Medina considera que o social-democrata está "profundamente errado". "Se há coisa que resulta do relatório, são erros sistémicos do ponto de vista do sistema de manutenção da Carris dos últimos anos, pelo menos durante toda a vigência do seu mandato e desta administração. O nível de informalidade com que as matérias eram tratadas, o descuido com que várias matérias não foram assinaladas nem reportadas, a forma como se continuou a insistir a instalar um cabo que não parecia adequado - em 2022 e em 2024", realça.
Fernando Medina, face ao comportamento de Carlos Moedas, considera que o atual presidente da câmara "não tem condições para ocupar cargos públicos pela forma como utilizou o acidente mais grave na história de Lisboa".
O ex presidente da câmara de Lisboa realça ainda "as mentiras sobre o acompanhamento de familiares que não foram sequer visitadas".
Sobre o pedido de demissão, Fernando Medina "deixa a questão para o município de Lisboa".
No programa Conversa de eleição destaca ainda que considera "uma vergonha" o discurso do Presidente da Câmara ao atribuir culpas a administrações anteriores e a falar em responsabilidades técnicas e não políticas.