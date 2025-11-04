Medina critica "história da carochinha" na Saúde: "Saída da ministra já vai tarde"

O antigo ministro das Finanças, Fernando Medina, considera a "poupança" esperada para o Ministério da Saúde é outra "história da carochinha do Governo" que "não vai acontecer, porque não há nenhum plano, nenhuma ideia, nem estratégia" para executar os objetivos de poupar no setor da saúde.

O ex-governante do PS acredita que se possa estar a caminhar para uma situação de "derrapagem orçamental na Saúde" ou de "cortes na prestação de cuidados".

Numa altura em que a Saúde volta a estar debaixo de fogo, o antigo ministro do PS - que já por várias vezes defendeu a demissão de Ana Paula Martins do Ministério da Saúde - acusa a governante de estar a "destruir o SNS sem visão estratégica, a não ser atirar dinheiro para cima dos problemas".

Fernando Medina critica a ministra da Saúde que, na sua opinião, não tem "uma marca positiva e que já vai muito tarde na sua saída". Acusa Ana Paula Martins de ser responsável por uma situação "insustentável no SNS".

Sobre os problemas e a solução apontada pelo Presidente da República - um acordo político alargado -, Fernando Medina considera inviável esse caminho: "Depois de o Governo ter interrompido a reforma que vinha do governo anterior, de ter demitido as pessoas altamente competentes, de ter demitido as próprias pessoas que contratou e de ter lançado o caos completo, creio que apelar a um consenso não tem qualquer viabilidade".

O antigo ministro das Finanças considera que Marcelo Rebelo de Sousa foi "pouco assertivo" no discurso que fez sobre a Saúde.

Do lado dos social-democratas, Miguel Poiares Maduro considera que o apelo do presidente da República tem sentido e, sobre a ministra da Saúde, defende que Ana Paula Martins está a sofrer com a pressão e expetativas colocadas pela própria e pelo Governo no ministério.

Face aos casos dos últimos dias nos hospitais, o antigo ministro do PSD considera que é necessário aguardar para perceber se os casos em que houve falhas do SNS no tratamento de doentes e grávidas estão relacionadas com as políticas adotadas pelo Governo.