Medina sobre nova lei laboral: "Era bom que primeiro-ministro visse o buraco em que está a enfiar o país"

O antigo ministro das Finanças, Fernando Medina, avisa que seria "bom" que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "visse com rapidez o buraco em que está a enfiar o Governo e o país" com a nova lei laboral.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, o antigo governante admite que algumas medidas - como o decreto de serviços mínimos em creches - poderiam merecer debate, mas considera que no "conjunto o novo pacote não faz sentido".

Fernando Medina considera que o anteprojeto do Governo "é um conjunto de disparates para favorecer as entidades patronais". O socialista realça que, neste caso, trata-se de uma medida para o "lado patronal mais antigo".

O antigo ministro das Finanças diz que novo pacote não vai melhorar a produtividade nem a competitividade da economia e defende que é "uma operação ideológica do Governo, pessimamente motivada e penalizadora para o país que se encontrava numa fase relativa de estabilidade e paz social".

Fernando Medina dá razão à contestação da UGT e CGTP e define a descriminalização do trabalho não declarado como um dos maiores erros. "Só cabe na cabeça de alguém virado para a Idade Média", afirma.

O ministro das Finanças diz que a criminalização do trabalho não declarado - que entrou em vigor em 2021- levou ao registo de 300 mil trabalhadores do serviço doméstico, na sua maioria mulheres.