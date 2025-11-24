25 de Novembro: "Direita fazer sua a data revela elevado nível de ignorância"

Fernando Medina defende ainda que a falta de acesso de António Costa aos autos do processo Influencer "não é admissível". Recorde-se que o semanário Expresso chegou a noticiar que o ex-primeiro-ministro fez quatro tentativas para conhecer o processo recusadas pelo argumento de que os conteúdos estão em "segredo de justiça". Justificação que "não serve" na opinião de Fernando Medina.

Sobre o processo Influencer, Miguel Poiares Maduro considera que "são de evitar erros" como a falha de comunicação ao Supremo Tribunal de Justiça, mas realça que o que aconteceu lhe parece "menos grave" do que o que chegou a ser comunicado inicialmente e antes do esclarecimento do Ministério Público.

Ainda assim, o social-democrata realça que no âmbito da operação Influencer, as escutas realizadas ao longo de quatro a cinco anos merecem "reflexão profunda". O social-democrata considera que estar sob escuta durante quatro a cinco anos "é muito tempo para a vida de uma pessoas ser objeto de intrusão" e considera que é "abuso no uso de escutas que foram validadas por um juiz".

Cotrim cresce, mas Marques Mendes não irá rever estratégia

No Conversa de Eleição, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro comentam ainda a sondagem da Intercampus sobre as eleições presidenciais, que regista um crescimento de João Cotrim de Figueiredo, que ultrapassa António José Seguro e assume a quarta posição atrás de Luís Marques Mendes, André Ventura e Henrique Gouveia e Melo.

Miguel Poiares Maduro é mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes e recusa que o candidato apoiado pelo PSD opte por rever a estratégia de campanha face à ameaça do crescimento do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. "Ele não vai seguramente estar a definir a sua mensagem em função dos outros candidatos políticos. É essa a principal diferença face a outros candidatos que estão constantemente a redefinir a sua estratégia", sublinha.

Ainda sobre Cotrim de Figueiredo, Miguel Poiares Maduro critica o facto de o candidato presidencial apoiado pela IL ter insinuado que Marques Mendes o pressionou a desistir da corrida presidencial. Poiares Maduro avança que conhece apoiantes de Cotrim de Figueiredo que também lhe disseram que gostavam que Marques Mendes não fosse candidato para dar hipótese ao candidato da ala liberal. "Não vou dizer que Cotrim de Figueiredo esteve a pressionar, isso é ridículo".

Já para Fernando Medina, a nova sondagem que coloca António José Seguro a perder o quarto lugar para João Cotrim de Figueiredo reforça uma ideia já deixada no programa da Renascença. "Tenho alertado que deve haver concentração de votos na candidatura de António José Seguro para assegurar que passa à segunda volta um candidato de esquerda", defende.