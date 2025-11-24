25 de Novembro: "Direita fazer sua a data revela elevado nível de ignorância"

24 nov, 2025 - 19:44 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro acusam a direita e a extrema-direita de "tentarem apropriar-se do 25 de Novembro". O socialista considera que "a tentativa da direita de fazer sua a data revela um certo nível de ignorância elevado", enquanto que o social-democrata acusa a direita mais radical, como Chega, de o fazer para "não ter que comemorar o 25 de Abril".
As comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro de 1975 desta terça-feira, na Assembleia da República, e a discussão em torno da data esteve em análise no programa Conversa de Eleição da Renascença.
Fernando Medina, socialista e antigo ministro das Finanças, defende que "a direita não ganhou o 25 de Novembro" e fala em "ironia histórica" uma vez que a data representa uma vitória dos "moderados no espaço democrático". Fernando Medina destaca o papel desempenhado por Mário Soares, líder do Partido Socialista na época, e reforça que "se há alguém que deveria e poderia celebrar o 25 de Novembro com espírito de apropriação é o Partido Socialista".
O antigo governante realça ainda que "não há comparação do ponto de vista da hierarquia histórica da importância do 25 de Abril ou do 25 de Novembro" e que, por isso, a "tentativa de criar um feriado faz pouco sentido".
Também Miguel Poiares Maduro defende que faz sentido comemorar o 25 de Novembro, mas defende que "a data mais importante e fundadora da democracia é o 25 de Abril". O social-democrata considera que o dia assinalado esta terça-feira é "importante também, na medida em que serviu para proteger o objetivo democrático" no país.
O antigo ministro reconhece que "há, seguramente, uma parte da direita mais radical, como o Chega, que quer comemorar o 25 de Novembro, para não ter de comemorar o 25 de Abril, e, paradoxalmente, uma parte da esquerda, incluindo a esquerda moderada, que parece que não quer comemorar o 25 de Novembro por receio que a data seja capturada pela direita radical".
Miguel Poiares Maduro "não vê problema" na repetição das comemorações do 25 de Novembro nos próximos anos, mas realça que a data "não deve ter uma importância em ter-mos de comemoração semelhante à do 25 de Abril".
Na semana passada a operação Influencer, que originou a queda do Governo PS de António Costa, voltou à discussão pública depois de, na sequência de uma notícia do Diário de Notícias, ter sido avançado que sete escutas que envolvem o ex-primeiro-ministro António Costa não foram submetidas para validação do Supremo Tribunal de Justiça no momento devido.
Antigo ministro do Governo de António Costa, Fernando Medina considera "essencial" que o Ministério Público "preste explicações cabais" e até proceda ao "sancionamento a quem houver por sancionar por este tipo de práticas".
O antigo governante do PS, considera que "as razões técnicas diversas”" apresentadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) "não é aceitável" como justificação.
Justiça
Fernando Medina defende ainda que a falta de acesso de António Costa aos autos do processo Influencer "não é admissível". Recorde-se que o semanário Expresso chegou a noticiar que o ex-primeiro-ministro fez quatro tentativas para conhecer o processo recusadas pelo argumento de que os conteúdos estão em "segredo de justiça". Justificação que "não serve" na opinião de Fernando Medina.
Sobre o processo Influencer, Miguel Poiares Maduro considera que "são de evitar erros" como a falha de comunicação ao Supremo Tribunal de Justiça, mas realça que o que aconteceu lhe parece "menos grave" do que o que chegou a ser comunicado inicialmente e antes do esclarecimento do Ministério Público.
Ainda assim, o social-democrata realça que no âmbito da operação Influencer, as escutas realizadas ao longo de quatro a cinco anos merecem "reflexão profunda". O social-democrata considera que estar sob escuta durante quatro a cinco anos "é muito tempo para a vida de uma pessoas ser objeto de intrusão" e considera que é "abuso no uso de escutas que foram validadas por um juiz".
No Conversa de Eleição, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro comentam ainda a sondagem da Intercampus sobre as eleições presidenciais, que regista um crescimento de João Cotrim de Figueiredo, que ultrapassa António José Seguro e assume a quarta posição atrás de Luís Marques Mendes, André Ventura e Henrique Gouveia e Melo.
Miguel Poiares Maduro é mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes e recusa que o candidato apoiado pelo PSD opte por rever a estratégia de campanha face à ameaça do crescimento do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. "Ele não vai seguramente estar a definir a sua mensagem em função dos outros candidatos políticos. É essa a principal diferença face a outros candidatos que estão constantemente a redefinir a sua estratégia", sublinha.
Ainda sobre Cotrim de Figueiredo, Miguel Poiares Maduro critica o facto de o candidato presidencial apoiado pela IL ter insinuado que Marques Mendes o pressionou a desistir da corrida presidencial. Poiares Maduro avança que conhece apoiantes de Cotrim de Figueiredo que também lhe disseram que gostavam que Marques Mendes não fosse candidato para dar hipótese ao candidato da ala liberal. "Não vou dizer que Cotrim de Figueiredo esteve a pressionar, isso é ridículo".
Já para Fernando Medina, a nova sondagem que coloca António José Seguro a perder o quarto lugar para João Cotrim de Figueiredo reforça uma ideia já deixada no programa da Renascença. "Tenho alertado que deve haver concentração de votos na candidatura de António José Seguro para assegurar que passa à segunda volta um candidato de esquerda", defende.