"Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento

Fernando Medina acredita que ainda há tempo para que a esquerda se una em torno da candidatura de Seguro e avisa os restantes candidatos que podem estar a "retirar a possibilidade de um candidato de centro-esquerda passar à segunda volta".

Avisa que Catarina Martins arrisca um resultado em torno dos 2%, piorando a situação do Bloco de Esquerda. No caso de António Filipe, pode degradar o PCP. Quanto a Jorge Pinto, Fernando Medina acredita que o candidato apoiado pelo Livre vai piorar o "score".

Já Miguel Poiares Maduro, que integra a candidatura de Luís Marques Mendes, acredita que o candidato apoiado pelo PSD deve consolidar a imagem de alguém "moderado, centristas e capaz de construir pontes" junto do eleitorado durante a campanha.

"Cotrim está a fazer campanha vergonhosa"

Fernando Medina deixa várias críticas à campanha do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. O antigo ministro das Finanças considera que "é uma vergonha" o que João Cotrim de Figueiredo está a fazer, ao "procurar atirar lama sobre a idoneidade de outros candidatos como o rival mais direto Luís Marques Mendes".

Para antigo governante, o partido de Cotrim de Figueiredo "recebeu financiamento para promover uma campanha ideológica" e considera que, se o candidato tivesse "honra própria", também divulgava a lista dos financiadores da Iniciativa Liberal.

Em causa está a denúncia anónima sobre a empresa familiar de Luís Marques Mendes, caso que levou o candidato a divulgar a sua lista de clientes depois da Procuradoria-Geral da República ter decidido não abrir qualquer inquérito.

Para Fernando Medina, o que aconteceu não é escrutínio, mas antes "andar atrás de uma tentativa de um candidato difamar outro" e admite que, no lugar de Luís Marques Mendes, não teria divulgado a lista de clientes.

Já Miguel Poiares Maduro, membro da candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, critica a abordagem da comunicação social à denúncia anónima feita sobre a empresa familiar do candidato presidencial.

O social-democrata considera "lamentável" que uma "denúncia anónima que, como o próprio Ministério Público veio dizer que não tinha qualquer fundamento mínimo ou indício de qualquer crime", seja notícia no meio de uma campanha eleitoral.