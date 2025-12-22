Conversa de Eleição

"Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento

22 dez, 2025 - 23:30 • Filipa Ribeiro

Fernando Medina recorda que esteve isolado na bancada do PS que contribuiu para a ida a novas eleições após a divulgação do caso Spinumviva. Na mesma linha, Miguel Poiares Maduro sublinha que o caso já tinha sido encerrado com a reeleição de Luís Montenegro. Os antigos ministros criticam, por outro lado, a postura da comunicação social sobre a recente polémica que envolve Luís Marques Mendes e as declarações do ministro da Educação.

A+ / A-
Vídeo. "Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento
Vídeo. "Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento

Fernando Medina considera que a passagem da Spinumviva para "Spinummorta" - com o arquivamento do Ministério Público ao caso - é "boa para a democracia".

O antigo ministro das Finanças recorda que esteve "isolado na bancada do PS" ao discordar da estratégia de Pedro Nuno Santos - na época secretário-geral dos socialistas - ao validar a queda do Governo e a ida a eleições legislativas devido ao caso que envolvia a empresa familiar do primeiro-ministro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina recorda que, assim que o caso se tornou público, "ninguém leu a lei dos titulares políticos que não obriga ninguém que assuma cargos políticos a abdicar do seu património" e lembra que "ninguém foi capaz de mostrar algum ato que Luís Montenegro tenha feito que lesasse o Estado". O antigo deputado do PS e governante afirma estar "satisfeito" por se passar de "Spinumviva para Spinumorta".

Também Miguel Poiares Maduro considera que o caso já tinha ficado encerrado com a reeleição de Luís Montenegro. O antigo ministro do PSD considera que a questão fica agora resolvida legalmente.

Seguro deve procurar votos de "abstencionistas e indecisos"

A duas semanas do arranque da campanha para as eleições presidenciais, Fernando Medina destaca a queda de Henrique Gouveia e Melo nas sondagens e sublinha a necessidade de perceber para onde está a dispersar o eleitorado. Na leitura do antigo ministro das Finanças, os eleitores estão a regressar à base natural que era André Ventura e a dispersar para a abstenção e indecisão.

Questionado no programa Conversa de Eleição, o antigo governante reforça que António José Seguro deve procurar votos nessas áreas. Medina acredita que vai haver uma "concentração de voto em António José Seguro", candidato que deve durante a campanha "reforçar o carácter da diferenciação como candidato de centro-esquerda".

Gouveia e Melo vs. Marques Mendes: O "facilitador de negócios" e o "desesperado" foram ao último debate na televisão

PRESIDENCIAIS 2026

Gouveia e Melo vs. Marques Mendes: O "facilitador de negócios" e o "desesperado" foram ao último debate na televisão

O frente a frente resultou numa troca azeda de acu(...)

Fernando Medina acredita que ainda há tempo para que a esquerda se una em torno da candidatura de Seguro e avisa os restantes candidatos que podem estar a "retirar a possibilidade de um candidato de centro-esquerda passar à segunda volta".

Avisa que Catarina Martins arrisca um resultado em torno dos 2%, piorando a situação do Bloco de Esquerda. No caso de António Filipe, pode degradar o PCP. Quanto a Jorge Pinto, Fernando Medina acredita que o candidato apoiado pelo Livre vai piorar o "score".

Já Miguel Poiares Maduro, que integra a candidatura de Luís Marques Mendes, acredita que o candidato apoiado pelo PSD deve consolidar a imagem de alguém "moderado, centristas e capaz de construir pontes" junto do eleitorado durante a campanha.

"Cotrim está a fazer campanha vergonhosa"

Fernando Medina deixa várias críticas à campanha do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. O antigo ministro das Finanças considera que "é uma vergonha" o que João Cotrim de Figueiredo está a fazer, ao "procurar atirar lama sobre a idoneidade de outros candidatos como o rival mais direto Luís Marques Mendes".

Para antigo governante, o partido de Cotrim de Figueiredo "recebeu financiamento para promover uma campanha ideológica" e considera que, se o candidato tivesse "honra própria", também divulgava a lista dos financiadores da Iniciativa Liberal.

Em causa está a denúncia anónima sobre a empresa familiar de Luís Marques Mendes, caso que levou o candidato a divulgar a sua lista de clientes depois da Procuradoria-Geral da República ter decidido não abrir qualquer inquérito.

Para Fernando Medina, o que aconteceu não é escrutínio, mas antes "andar atrás de uma tentativa de um candidato difamar outro" e admite que, no lugar de Luís Marques Mendes, não teria divulgado a lista de clientes.

Já Miguel Poiares Maduro, membro da candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, critica a abordagem da comunicação social à denúncia anónima feita sobre a empresa familiar do candidato presidencial.

O social-democrata considera "lamentável" que uma "denúncia anónima que, como o próprio Ministério Público veio dizer que não tinha qualquer fundamento mínimo ou indício de qualquer crime", seja notícia no meio de uma campanha eleitoral.

Miguel Poiares Maduro lamenta também o que considera terem sido um "conjunto de insinuações muito infelizes" que surgiram dos adversários de Marques Mendes nestas eleições presidenciais.

Cartazes do Chega e o ministro da Educação

Fernando Medina está satisfeito coma decisão do tribunal que obriga à retirada dos cartazes de André Ventura sobre a comunidade cigana. O antigo deputado do PS considera que casos como "este" devem ir para tribunal porque é a "única entidade capaz de determinar se se passou ou não da linha do que é a convivência de uma sociedade democrática".

Para Fernando Medina, os cartazes procuram "tentar normalizar um discurso de ódio" contra os ciganos, o que é "constitucionalmente proibido", e recorda que "não se consegue combater fenómenos políticos de extremismo, de radicalismo, de exclusão na base da sua internalização no debate democrático normal". "Nós não conseguimos responder com plumas a pedras e facas e tiros, e por isso temos que ser firmes na defesa das leis que nós próprios democratas fizemos", afirma.

Tribunal manda Chega retirar cartazes sobre ciganos

Tribunal manda Chega retirar cartazes sobre ciganos

Ricardo Sá Fernandes, advogado que representa a qu(...)

Já Miguel Poiares Maduro diz ter reservas sobre a legalidade dos cartazes, uma vez que considera que a frase "Os ciganos têm que cumprir a lei" está no limiar jurídico de ser uma discriminação. Tem um claro objetivo discriminatório, mas está escrito de forma para invocar que não discrimina, que se limita a dizer que relativamente àquele grupo, como para outros, têm que cumprir a lei", explica.

Para Poiares Maduro a principal forma de combater os cartazes e a sua mensagem política é no campo político.

No programa desta semana, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro analisaram ainda as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre os estudantes de rendimentos baixos e as residências universitárias.

Os dois concordam que a polémica frase foi retirada do contexto, mas Medina realça que Fernando Alexandre "tem que ter mais cuidado na forma com que se exprime" e considera que o ministro não pode dizer o que disse sobre a gestão e a degradação quando é o responsável pelas infraestruturas.

O antigo ministro das Finanças sublinha, ainda, que a solução defendida pelo ministro de polarizar as residências universitárias para alunos com capacidades financeira pode levar alunos desfavorecidos a ficarem fora do ensino superior por não conseguirem alojamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?