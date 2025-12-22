Vídeo. "Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento

Fernando Medina considera que a passagem da Spinumviva para "Spinummorta" - com o arquivamento do Ministério Público ao caso - é "boa para a democracia". O antigo ministro das Finanças recorda que esteve "isolado na bancada do PS" ao discordar da estratégia de Pedro Nuno Santos - na época secretário-geral dos socialistas - ao validar a queda do Governo e a ida a eleições legislativas devido ao caso que envolvia a empresa familiar do primeiro-ministro.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina recorda que, assim que o caso se tornou público, "ninguém leu a lei dos titulares políticos que não obriga ninguém que assuma cargos políticos a abdicar do seu património" e lembra que "ninguém foi capaz de mostrar algum ato que Luís Montenegro tenha feito que lesasse o Estado". O antigo deputado do PS e governante afirma estar "satisfeito" por se passar de "Spinumviva para Spinumorta". Também Miguel Poiares Maduro considera que o caso já tinha ficado encerrado com a reeleição de Luís Montenegro. O antigo ministro do PSD considera que a questão fica agora resolvida legalmente. Seguro deve procurar votos de "abstencionistas e indecisos" A duas semanas do arranque da campanha para as eleições presidenciais, Fernando Medina destaca a queda de Henrique Gouveia e Melo nas sondagens e sublinha a necessidade de perceber para onde está a dispersar o eleitorado. Na leitura do antigo ministro das Finanças, os eleitores estão a regressar à base natural que era André Ventura e a dispersar para a abstenção e indecisão. Questionado no programa Conversa de Eleição, o antigo governante reforça que António José Seguro deve procurar votos nessas áreas. Medina acredita que vai haver uma "concentração de voto em António José Seguro", candidato que deve durante a campanha "reforçar o carácter da diferenciação como candidato de centro-esquerda".

Fernando Medina acredita que ainda há tempo para que a esquerda se una em torno da candidatura de Seguro e avisa os restantes candidatos que podem estar a "retirar a possibilidade de um candidato de centro-esquerda passar à segunda volta". Avisa que Catarina Martins arrisca um resultado em torno dos 2%, piorando a situação do Bloco de Esquerda. No caso de António Filipe, pode degradar o PCP. Quanto a Jorge Pinto, Fernando Medina acredita que o candidato apoiado pelo Livre vai piorar o "score". Já Miguel Poiares Maduro, que integra a candidatura de Luís Marques Mendes, acredita que o candidato apoiado pelo PSD deve consolidar a imagem de alguém "moderado, centristas e capaz de construir pontes" junto do eleitorado durante a campanha. "Cotrim está a fazer campanha vergonhosa" Fernando Medina deixa várias críticas à campanha do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. O antigo ministro das Finanças considera que "é uma vergonha" o que João Cotrim de Figueiredo está a fazer, ao "procurar atirar lama sobre a idoneidade de outros candidatos como o rival mais direto Luís Marques Mendes". Para antigo governante, o partido de Cotrim de Figueiredo "recebeu financiamento para promover uma campanha ideológica" e considera que, se o candidato tivesse "honra própria", também divulgava a lista dos financiadores da Iniciativa Liberal. Em causa está a denúncia anónima sobre a empresa familiar de Luís Marques Mendes, caso que levou o candidato a divulgar a sua lista de clientes depois da Procuradoria-Geral da República ter decidido não abrir qualquer inquérito. Para Fernando Medina, o que aconteceu não é escrutínio, mas antes "andar atrás de uma tentativa de um candidato difamar outro" e admite que, no lugar de Luís Marques Mendes, não teria divulgado a lista de clientes. Já Miguel Poiares Maduro, membro da candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, critica a abordagem da comunicação social à denúncia anónima feita sobre a empresa familiar do candidato presidencial. O social-democrata considera "lamentável" que uma "denúncia anónima que, como o próprio Ministério Público veio dizer que não tinha qualquer fundamento mínimo ou indício de qualquer crime", seja notícia no meio de uma campanha eleitoral. Miguel Poiares Maduro lamenta também o que considera terem sido um "conjunto de insinuações muito infelizes" que surgiram dos adversários de Marques Mendes nestas eleições presidenciais. Cartazes do Chega e o ministro da Educação Fernando Medina está satisfeito coma decisão do tribunal que obriga à retirada dos cartazes de André Ventura sobre a comunidade cigana. O antigo deputado do PS considera que casos como "este" devem ir para tribunal porque é a "única entidade capaz de determinar se se passou ou não da linha do que é a convivência de uma sociedade democrática". Para Fernando Medina, os cartazes procuram "tentar normalizar um discurso de ódio" contra os ciganos, o que é "constitucionalmente proibido", e recorda que "não se consegue combater fenómenos políticos de extremismo, de radicalismo, de exclusão na base da sua internalização no debate democrático normal". "Nós não conseguimos responder com plumas a pedras e facas e tiros, e por isso temos que ser firmes na defesa das leis que nós próprios democratas fizemos", afirma.