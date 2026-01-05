Medina prevê campanha "imprópria para cardíacos" com "batalha campal à direita"

Medina aplica argumento semelhante à candidatura de Catarina Martins. Defende que estando o Bloco de Esquerda numa "crise muito profunda", Catarina Martins irá "dificultar a passagem à segunda volta de um candidato de centro-esquerda", arriscando um resultado de 2% a 3%. "É muito difícil imaginar que o Bloco vá renascer", afirma.

Fernando Medina foi no domingo um dos nomes anunciados como membros da Comissão de Honra de António José Seguro. O antigo ministro das Finanças considera "normal" o seu apoio a Seguro e destaca que o candidato deve manter o discurso direcionado ao centro-esquerda.

Sobre as declarações de Luís Montenegro, que defendeu que um voto em Seguro ou em Cotrim aumenta o risco de "populistas" na segunda volta, Fernando Medina interpreta um apelo que tem como único objetivo atingir João Cotrim de Figueiredo. Acredita que o nome de Seguro foi mencionado por "cortesia" para não deixar Cotrim de Figueiredo sozinho.

O socialista considera que o grande tema é mesmo a disputa entre Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo, por considerar que estão "assentes no mesmo eleitorado com uma sobreposição no centro direita".

"Um com um ar mais liberal, outro com ar mais social-democrata, um com uma fala mais vibrante, outro com fala mais temperada, mas estão exatamente no mesmo segmento e por isso é que a agressividade entre eles é muito grande nesta campanha e Luís Montenegro veio no fundo dizer ao povo social-democrata para não se enganar."

Noutro plano, o antigo ministro avaliou a situação na Venezuela e alertou que a intenção de Donald Trump é dominar o Ocidente, avisando que a Europa não tem grande palavra a deixar sobre o que aconteceu este fim de semana. Fernando Medina teme que o passo seguinte de Donald Trump afete as relações internacionais face à ameaça que existe quanto à Gronelândia.

Miguel Poiares Maduro, o outro membro permanente do Conversa de Eleição, não marcou presença no programa desta semana, por razões de agenda.

