Medina prevê campanha "imprópria para cardíacos" com "batalha campal à direita"

05 jan, 2026 - 21:51 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina acredita que António José Seguro está bem lançado nas eleições presidenciais e deixa avisos sobre o cenário difícil, prevendo uma campanha "imprópria para cardíacos".
No programa da Renascença Conversa de Eleição, o antigo ministro das Finanças considera que o candidato presidencial apoiado pelo PS tem uma campanha "em crescendo" por considerar que há "uma batalha campal à direita com vários protagonistas: André Ventura, Cotrim de Figueiredo, Marques Mendes e também Gouveia e Melo", sendo à esquerda a campanha "menos competitiva com Catarina Martins e Jorge Pinto num campeonato próprio".
À esquerda, o socialista considera que os candidatos estão a cometer "um erro" ao afirmarem que não vão desistir. Fernando Medina lembra que Jorge Pinto pode ter uma votação abaixo do Livre, arriscando "consolidar a ideia de que o Livre é um partido de intelectuais de Lisboa" e que , por isso, "não faz sentido nenhum investir numa candidatura própria até ao fim".
Medina aplica argumento semelhante à candidatura de Catarina Martins. Defende que estando o Bloco de Esquerda numa "crise muito profunda", Catarina Martins irá "dificultar a passagem à segunda volta de um candidato de centro-esquerda", arriscando um resultado de 2% a 3%. "É muito difícil imaginar que o Bloco vá renascer", afirma.
Fernando Medina foi no domingo um dos nomes anunciados como membros da Comissão de Honra de António José Seguro. O antigo ministro das Finanças considera "normal" o seu apoio a Seguro e destaca que o candidato deve manter o discurso direcionado ao centro-esquerda.
Sobre as declarações de Luís Montenegro, que defendeu que um voto em Seguro ou em Cotrim aumenta o risco de "populistas" na segunda volta, Fernando Medina interpreta um apelo que tem como único objetivo atingir João Cotrim de Figueiredo. Acredita que o nome de Seguro foi mencionado por "cortesia" para não deixar Cotrim de Figueiredo sozinho.
O socialista considera que o grande tema é mesmo a disputa entre Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo, por considerar que estão "assentes no mesmo eleitorado com uma sobreposição no centro direita".
"Um com um ar mais liberal, outro com ar mais social-democrata, um com uma fala mais vibrante, outro com fala mais temperada, mas estão exatamente no mesmo segmento e por isso é que a agressividade entre eles é muito grande nesta campanha e Luís Montenegro veio no fundo dizer ao povo social-democrata para não se enganar."
Noutro plano, o antigo ministro avaliou a situação na Venezuela e alertou que a intenção de Donald Trump é dominar o Ocidente, avisando que a Europa não tem grande palavra a deixar sobre o que aconteceu este fim de semana. Fernando Medina teme que o passo seguinte de Donald Trump afete as relações internacionais face à ameaça que existe quanto à Gronelândia.
Miguel Poiares Maduro, o outro membro permanente do Conversa de Eleição, não marcou presença no programa desta semana, por razões de agenda.