Neutralidade de Montenegro é "má solução" e um "passo para legitimação do Chega"

A segunda volta das eleições presidenciais arranca sem nenhum dos candidatos tenha o apoio formal de Luís Montenegro e o social-democrata Miguel Poiares Maduro entende que lógica do primeiro-ministro "engana".

No programa "Conversa de Eleição" da Renascença, Miguel Poiares Maduro — que integrou a candidatura de Luís Marques Mendes e foi um dos primeiros social-democratas a assumir que vai votar na segunda volta em António José Seguro — entende que Luís Montenegro, com a declaração da noite eleitoral e ao não decretar apoio a nenhum dos candidatos, quis evitar que André Ventura reclame o resultado da segunda volta como algo contra o PS, o PSD, o CDS e outros partidos reforçando o seu capital político.

No entanto, Poiares Maduro acredita que "mesmo sem o apoio do PSD a Seguro, André Ventura vai sempre reivindicar o resultado que obtiver como seu contra o PSD e o PS, querendo assumir a liderança da direita".

O antigo governante avisa que "ao não tomar posição, Luís Montenegro e o PSD vão dar mais um passo na legitimação política de André Ventura (e do Chega) e potenciar que o resultado seja melhor". Poiares Maduro entende que, do ponto de vista político, a decisão "não é fácil para o primeiro-ministro", mas realça que "do ponto de vista dos princípios não há dúvidas" de que o apoio a Seguro deveria ser natural.