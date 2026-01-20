Neutralidade de Montenegro é "má solução" e um "passo para legitimação do Chega"

20 jan, 2026 - 13:23 • Filipa Ribeiro
A segunda volta das eleições presidenciais arranca sem nenhum dos candidatos tenha o apoio formal de Luís Montenegro e o social-democrata Miguel Poiares Maduro entende que lógica do primeiro-ministro "engana".
No programa "Conversa de Eleição" da Renascença, Miguel Poiares Maduro — que integrou a candidatura de Luís Marques Mendes e foi um dos primeiros social-democratas a assumir que vai votar na segunda volta em António José Seguro — entende que Luís Montenegro, com a declaração da noite eleitoral e ao não decretar apoio a nenhum dos candidatos, quis evitar que André Ventura reclame o resultado da segunda volta como algo contra o PS, o PSD, o CDS e outros partidos reforçando o seu capital político.
No entanto, Poiares Maduro acredita que "mesmo sem o apoio do PSD a Seguro, André Ventura vai sempre reivindicar o resultado que obtiver como seu contra o PSD e o PS, querendo assumir a liderança da direita".
O antigo governante avisa que "ao não tomar posição, Luís Montenegro e o PSD vão dar mais um passo na legitimação política de André Ventura (e do Chega) e potenciar que o resultado seja melhor". Poiares Maduro entende que, do ponto de vista político, a decisão "não é fácil para o primeiro-ministro", mas realça que "do ponto de vista dos princípios não há dúvidas" de que o apoio a Seguro deveria ser natural.
Para Fernando Medina, o "erro estratégico" de Luís Montenegro vem desde que formou Governo e se "aproximou do Chega", recordando os acordos nos assuntos relacionados com a imigração.
O socialista recorda que já várias vezes os grandes partidos apoiaram candidatos de outras cores políticas e considera que o primeiro-ministro, ao não tomar posição, optou por "uma má solução" que vai "começar a ser má para o PSD, porque uma parte dos votos serão transferidos, e André Ventura irá subir na votação", fazendo com que o candidato "queira ir trocar as fichas que tem na mesa e provocar uma crise".
O antigo ministro do PS acredita que, nestas eleições presidenciais, André Ventura procura a validação necessária em termos de votos para no futuro conseguir chegar ao Governo. "Ele aspira um resultado que lhe dá a capacidade de poder a qualquer momento provocar uma crise política, convocar eleições legislativas e ascender ao Governo".
Quando ao resultado de Luís Marques Mendes, Fernando Medina considera que o candidato apoiado pelo PSD estava "mal preparado" para lidar com o confronto político a que foi exposto e Miguel Poiares Maduro — que integrava a candidatura de Marques Mendes — reconhece que "foi pago um preço" pelos ataques políticos e ainda pela tendência criada pelas sondagens que começaram a apontá-lo em desvantagem.
O social-democrata Poiares Maduro reforça que vai votar na segunda volta em António José Seguro por considerar que é "válido" para Presidente da República, e diz que não se trata de uma "rejeição" a André Ventura.