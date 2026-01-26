Medina: sondagens são o "maior risco" para a campanha de Seguro

Fernando Medina considera que as sondagens que dão uma grande vantagem a António José Seguro, na segunda volta das eleições presidenciais, podem ser um dos maiores "riscos" para a campanha do antigo líder do PS.

Em declarações durante o programa Conversa de Eleição, da Renascença, o antigo ministro das Finanças lembra que o que conta são os votos "depositados na urna", e alerta que os barómetros já viraram os resultados de eleições.

"Creio que é o maior risco que a campanha de António José Seguro enfrenta", começa por defender o socialista, esta segunda-feira.

Fernando Medina sublinha que as sondagens podem levar a um certo laxismo dos eleitores, que podem desmobilizar por essa via.

"É o grande desafio do sentimento do 'já está a ganho, já não é preciso fazer nada'. Aqueles que conhecem a história política, sabem muitas vezes que as sondagens acabaram por determinar fortemente o sentido de eleições", afirma o antigo presidente da Câmara de Lisboa.

Medina assinala que o resultado acaba "às vezes até no sentido inverso daquele que era o sentido esperado, o sentido como maioritário", e por isso lembra que "não há votos" antes do dia de eleições.

Sobre o apoio de mais de 250 figuras "não-socialistas" à candidatura de António José Seguro, Fernando Medina diz que é um sinal do "profundo isolamento" em que André Ventura se encontra e sugere que é o presidente de um partido com "ligações muito estreitas a grupos neonazis", numa referência à operação Irmandade que culminou com vários detidos.

"Talvez André Ventura tivesse a expectativa que fosse recolher apoios mais sonoros do lado do PSD e da Iniciativa Liberal, isso não está a acontecer", afirma o socialista.

Estratégia: seguir a linha

Neste programa - que não contou com a presença de Miguel Poiares Maduro por motivos profissionais - Fernando Medina desvaloriza a recusa de António José Seguro em fazer mais do que um debate com André Ventura: "Não creio que os debater tenham neste momento particular interesse".

O dirigente socialista vinca que "André Ventura não tem nada para esclarecer", quer é "encontrar um palco para continuar o seu discurso de ódio e divisão".

Medina considera que a estratégia de António José Seguro na primeira volta das presidenciais seguiu "aquilo que é o próprio" e descreve um candidato "mais preocupado em unir do que dividir".

"Parece-me perfeitamente natural que ele continue assim na segunda volta. É natural que André Ventura, porque se sente atrás na sondagem e no voto popular, como aconteceu na primeira volta, e quer fazer uma campanha às cavalitas de António José Seguro", critica o antigo ministro das Finanças.



Questionado se o PS deve, neste momento, dar espaço a António José Seguro para que o candidato alargue a sua base de apoio, Fernando Medina não responde diretamente, mas considera que "estas são umas eleições que se fazem no diálogo com o país, não se fazem no diálogo com as estruturas partidárias".

Antecipando o único debate entre os dois candidatos que chegaram à segunda volta, o socialista considera que a postura moderada e de estadista de António José Seguro é o "crédito que já leva da primeira volta".

"António José Seguro não precisa de fazer mais do que ser ele próprio para afirmar a posição de um Presidente que os portugueses aceitarão bem, alguém capaz de unir o país, e não de ser um fator que procura grandes divisões. Não é isso que o país quer", defende o antigo antigo presidente da Câmara de Lisboa.