Medina defende reconstrução com despesa pública: "Fundos comunitários são péssimos para situações de urgência"

Sobre o Orçamento do Estado, o social-democrata entende que o Governo pode beneficiar politicamente com a situação deixada pelas tempestades. "Parece mais difícil que qualquer força política, incluindo o Chega, crie dificuldades ao próprio Orçamento, porque o Governo irá apresentar um OE para fazer face às despesas de recuperação", defendeu.

O antigo ministro-adjunto para o Desenvolvimento Regional do PSD reforça, no programa da Renascença, que na fase de reconstrução é necessário que as cidades avaliem uma reorganização.

"Os processos de reconstrução devem ser feitos na lógica de aumentar a resiliência. É importante que a pressa não seja inimiga da perfeição (...) é necessário usar a oportunidade para, do ponto de vista urbanístico, construir e pensar as cidades de forma mais resiliente para estas circunstâncias, porque elas vão repetir-se", destaca.

MAI demite-se e Montenegro assume. "Quanto mais tempo demorar (a escolher sucessor) mais se especula sobre remodelação alargada do Governo"

Miguel Poiares Maduro considera que a demora de Luís Montenegro, há quase uma semana sem assumir a pasta da Administração Interna, pode "aumentar a especulação sobre a remodelação alargada do Governo". O social-democrata já chegou a defender um perfil como o do antigo governante Marques Guedes para o novo responsável pelo Ministério da Administração Interna, mas não quis adiantar mais nomes e quadros elegíveis.

O antigo ministro do PSD não quis alargar os comentários à demissão de Maria Lúcia Amaral, mas considerou que o timing escolhido para a saída "não é o ideal", por ter acontecido em plena crise.

Já Fernando Medina entende que a saída de Maria Lúcia Amaral foi o fim de um acumular de erros, a começar "pela escolha feita pelo primeiro-ministro". O socialista entende que "é preciso encontrar alguém (para a pasta) que não seja Luís Montenegro" e que a procura pelo sucessor deve ser feita depois de o primeiro-ministro garantir que "o processo de reconstrução está seguro", já com entendimento entre Governo e municípios afetados, no "estabelecimento das verbas para dar aso à celebração de contratos".