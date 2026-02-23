Poiares Maduro critica nomeação de Luís Neves. "Não acho que do ponto de vista institucional seja o melhor"

23 fev, 2026 - 20:52 • Filipa Ribeiro
O antigo ministro do PSD no Governo de Pedro Passos Coelho recorda que "a Polícia Judiciária é uma entidade que deve ter uma forte independência relativamente ao Governo" e critica, por isso, a entrada direta de Luís Neves na Administração Interna.
Miguel Poiares Maduro entende que deve haver um "período de nojo" e que "a passagem direta não parece saudável".
"Eu devo ser estrangeirado porque, ainda por cima, este caso foi quase unanimemente elogiado até pelos diferentes partidos da oposição e, portanto, não tem a ver com uma análise da pessoa, nem da sua educação às funções. Tem a ver com uma questão do princípio que me parece muito importante em termos de conceção do Estado e do funcionamento das suas instituições e, sobretudo, da Independência e da separação de poderes dentro do Estado", reforça.
No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina fala de uma escolha que o "surpreendeu pela positiva". O antigo ministro das Finanças do Governo do PS diz ter ficado surpreendido pelo facto de Luís Montenegro ter ido chamar alguém "que não faria parte do seu ciclo de confiança inicial" e que a escolha de Luís Neves lhe parece "muito forte para a pasta".
Fernando Medina entende que Luís Neves é uma boa escolha por ter demonstrado "pensamento próprio" e recorda a distinção feita pelo até agora diretor nacional da Judiciária entre criminalidade e imigração" e como tem sido "uma figura muito presente nos temas centrais de respeito dos direitos humanos".
Luís Neves? Acho que não se encontraria melhor para poder desempenhar essas funções
O dirigente socialista destaca ainda o serviço público e a experiência no terreno de Luís Neves em casos complexos como da investigação ao BPN, de João Rendeiro, Vale dos Judeus, etc. "Ele será, de certa forma, o inverso do que nós tivemos até aqui. Alguém com uma grande capacidade de diálogo, alguém que conhece bem o país, alguém com experiência do terreno, de coordenação de meios complexos e pesados e de articulação de várias entidades diferentes. Acho que não se encontraria melhor para poder desempenhar essas funções", destaca.
Perfil
Fernando Medina, ao contrário de Poiares Maduro, diz que não encontra "nenhuma incompatibilidade" e defende, antes, haver "uma mais-valia" por ser alguém que conhece "as coisas no terreno".
No entanto, Fernando Medina entende que Luís Montenegro "não vai tão longe" apesar de acreditar que Luís Neves não estará próximo "daquilo que foi uma parte da linha da ação da Administração Interna com a tentativa de agradar ao Chega". "Ele não é pessoa que permita ou que vá fazer uma defesa daquilo que não correspondem às suas convicções", diz o antigo ministro socialista.