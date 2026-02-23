Conversa de Eleição

Poiares Maduro critica nomeação de Luís Neves. "Não acho que do ponto de vista institucional seja o melhor"

23 fev, 2026 - 20:52 • Filipa Ribeiro

O social-democrata e antigo ministro de Passos Coelho defende que deve haver "uma questão de princípio" sobre a "separação de poderes dentro do Estado" e é crítico à ida direta de um diretor nacional da Polícia Judiciária para o Ministério da Administração Interna. Já Fernando Medina faz uma leitura diferente e elogia a escolha de Luís Neves, classificando a nomeação como "surpreendente".

A+ / A-
Poiares Maduro critica nomeação de Luís Neves. "Não acho que do ponto de vista institucional seja o melhor"
Ouça aqui o programa Conversa de Eleição, com Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina

Miguel Poiares Maduro critica a escolha do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, para o cargo de ministro da Administração Interna (MAI), por considerar que "do ponto de vista institucional (não) seja o melhor".

O antigo ministro do PSD no Governo de Pedro Passos Coelho recorda que "a Polícia Judiciária é uma entidade que deve ter uma forte independência relativamente ao Governo" e critica, por isso, a entrada direta de Luís Neves na Administração Interna.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Miguel Poiares Maduro entende que deve haver um "período de nojo" e que "a passagem direta não parece saudável".

"Eu devo ser estrangeirado porque, ainda por cima, este caso foi quase unanimemente elogiado até pelos diferentes partidos da oposição e, portanto, não tem a ver com uma análise da pessoa, nem da sua educação às funções. Tem a ver com uma questão do princípio que me parece muito importante em termos de conceção do Estado e do funcionamento das suas instituições e, sobretudo, da Independência e da separação de poderes dentro do Estado", reforça.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina fala de uma escolha que o "surpreendeu pela positiva". O antigo ministro das Finanças do Governo do PS diz ter ficado surpreendido pelo facto de Luís Montenegro ter ido chamar alguém "que não faria parte do seu ciclo de confiança inicial" e que a escolha de Luís Neves lhe parece "muito forte para a pasta".

Fernando Medina entende que Luís Neves é uma boa escolha por ter demonstrado "pensamento próprio" e recorda a distinção feita pelo até agora diretor nacional da Judiciária entre criminalidade e imigração" e como tem sido "uma figura muito presente nos temas centrais de respeito dos direitos humanos".

Luís Neves? Acho que não se encontraria melhor para poder desempenhar essas funções

O dirigente socialista destaca ainda o serviço público e a experiência no terreno de Luís Neves em casos complexos como da investigação ao BPN, de João Rendeiro, Vale dos Judeus, etc. "Ele será, de certa forma, o inverso do que nós tivemos até aqui. Alguém com uma grande capacidade de diálogo, alguém que conhece bem o país, alguém com experiência do terreno, de coordenação de meios complexos e pesados e de articulação de várias entidades diferentes. Acho que não se encontraria melhor para poder desempenhar essas funções", destaca.

Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna

Perfil

Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna

Luís Neves toma posse segunda-feira como ministro (...)

Fernando Medina, ao contrário de Poiares Maduro, diz que não encontra "nenhuma incompatibilidade" e defende, antes, haver "uma mais-valia" por ser alguém que conhece "as coisas no terreno".

Miguel Poiares Maduro considera que é possível, apesar de não ter certezas, haver a leitura de que o primeiro-ministro quer com a nomeação de Luís Neves procurar um "reforço de proximidade e ao nível da governação e das prioridades políticas, relativamente ao Partido Socialista" e recorda que há vários elementos em que se poderá facilitar isso mesmo como o novo programa PTRR.

No entanto, Fernando Medina entende que Luís Montenegro "não vai tão longe" apesar de acreditar que Luís Neves não estará próximo "daquilo que foi uma parte da linha da ação da Administração Interna com a tentativa de agradar ao Chega". "Ele não é pessoa que permita ou que vá fazer uma defesa daquilo que não correspondem às suas convicções", diz o antigo ministro socialista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Maria
    23 fev, 2026 Palmela 22:01
    Deve ter uma grande coisa a ver com isso!
  • Maria
    23 fev, 2026 Palmela 22:00
    Depois ainda dizem que andre ventura e sempre do contra !Entao e este?

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?