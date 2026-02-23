Poiares Maduro critica nomeação de Luís Neves. "Não acho que do ponto de vista institucional seja o melhor"

Miguel Poiares Maduro critica a escolha do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, para o cargo de ministro da Administração Interna (MAI), por considerar que "do ponto de vista institucional (não) seja o melhor".

O antigo ministro do PSD no Governo de Pedro Passos Coelho recorda que "a Polícia Judiciária é uma entidade que deve ter uma forte independência relativamente ao Governo" e critica, por isso, a entrada direta de Luís Neves na Administração Interna.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Miguel Poiares Maduro entende que deve haver um "período de nojo" e que "a passagem direta não parece saudável".

"Eu devo ser estrangeirado porque, ainda por cima, este caso foi quase unanimemente elogiado até pelos diferentes partidos da oposição e, portanto, não tem a ver com uma análise da pessoa, nem da sua educação às funções. Tem a ver com uma questão do princípio que me parece muito importante em termos de conceção do Estado e do funcionamento das suas instituições e, sobretudo, da Independência e da separação de poderes dentro do Estado", reforça.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina fala de uma escolha que o "surpreendeu pela positiva". O antigo ministro das Finanças do Governo do PS diz ter ficado surpreendido pelo facto de Luís Montenegro ter ido chamar alguém "que não faria parte do seu ciclo de confiança inicial" e que a escolha de Luís Neves lhe parece "muito forte para a pasta".