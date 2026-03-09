Fernando Medina: "Governo podia ter ido mais longe" na redução do ISP

Fernando Medina compreende que o Governo "tenha tido prudência", mas admite que o executivo "podia ter ido um pouco mais longe" na redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) tendo em conta o aumento "muito significativo" no preço dos combustíveis esta segunda-feira.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, o antigo ministro das Finanças recorda que na época em que integrou o Governo de António Costa optou pela redução do ISP para dar resposta ao impacto da guerra na Ucrânia. Agora, face a nova guerra no Médio Oriente alerta que há possibilidade de novos aumentos e que, por isso, vão ser necessárias "novas munições e mais fortes" do que as tomadas pelo Governo, até agora, para atenuar o aumento dos combustíveis, nomeadamente a redução de perto de três cêntimos no aumento do gasóleo.

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O ex-governante explica que a política pode ser feita com dois níveis de intensidade: o primeiro será "devolver aos contribuintes as receitas adicionais de IVA com uma diminuição do imposto. "O Estado recebe bastante mais receita fiscal (...) e foi o que o Governo propôs fazer: distribuir ou devolver aos contribuintes essa receita". O antigo ministro das Finanças entende que o Governo de Montenegro pode ter que ir mais longe e fazer "uma subsidiação do preço do combustível através da redução do ISP", recordando que o mesmo aconteceu com o Governo de António Costa que integrou.

Fernando Medina aconselha ainda o executivo a preparar medidas para mitigação dos efeitos da crise que pode resultar da guerra do Irão. "Acho que o Governo se deve prepara para o pior", avisa o ex-governante.

O antigo ministro das Finanças entende que o Governo deve começar a pensar em medidas de apoio – recorde-se que nos anos em que assumiu a pasta avançou com políticas como o IVA Zero no pós início da guerra na Ucrânia assim como cheques financeiros aos portugueses para fazer face ao aumento dos preços de energia.