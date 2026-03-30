Medina avisa PS: "Não é responsável aprovar documentos numa governação em que é ignorado"

O socialista diz que é necessário compreender se o PSD vai ou não promover uma revisão da Constituição e afirma que, nesse contexto, já não será "responsável" da parte do PS aprovar diplomas do Governo.

Questionado sobre o risco de o secretário-geral do PS ser obrigado a rever o discurso nas próximas semanas, Fernando Medina responde que essa "não será uma questão". Entende que ficou claro que José Luís Carneiro definiu sempre a "disponibilidade para entendimentos como trave mestre da magistratura" e volta a destacar que é o Governo que "não tem usado essa disponibilidade". Fernando Medina considera que, apesar da falta de resposta do executivo, o PS não deve fazer "birra". O socialista destaca que o PS já chamou o suficiente à atenção de Montenegro.

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do PSD, considera que, quer o secretário-geral do PS, quer o presidente do PSD, enfrentam um desafio. Sobre o Tribunal Constitucional, o social-democrata destaca que a "realidade política é muito mais fragmentada" e alerta que PSD e PS já não são suficientes para se atingir dois terços do parlamento. Poiares Maduro defende, contudo, que mesmo "reconhecendo esta nova realidade política", o Governo deve incluir o Partido Socialista como "parte da solução" tendo em conta o "consenso e o pluralismo nacional".

Excedente orçamental elimina risco de défice?

O antigo ministro das Finanças Fernando Medina considera positivo o excedente orçamental de 0,7%, conseguido em 2025, mas no programa da Renascença faz uma leitura mais profunda sobre os dados conhecidos. O antigo governante considera "positivo" o resultado conseguido pelo Governo da AD, mas aponta "reservas" sobre a forma como foi conseguido o resultado orçamental.

Fernando Medina realça que o Estado está a gastar muito mais consigo próprio e que a despesa em investimento está muito abaixo das necessidades do país. O antigo ministro das Finanças aponta que o resultado positivo resulta de uma arrecadação de impostos e de contribuições por via da Segurança Social.