Conversa de Eleição
Medina sobre lei laboral: "Não vejo condições para existência de um acordo"
13 abr, 2026 - 19:50 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina defende que Presidente da República e todos os atores devem ter sensibilidade para que não se prossiga com "rondas de diálogo" como "elemento de pressão sobre a UGT para aceitar" a proposta de nova lei que o antigo governante diz ser "inaceitável".Miguel Poiares Maduro considera que novos encontros mostram que Primeiro-Ministro sabe que acordo dificilmente será viável sem a central sindical.
No episódio desta semana, Miguel Poiares Maduro e Fernando Medina analisam ainda o resultado eleitoral da Hungria, o impasse na Guerra do Irão e a nova plataforma de comunicação contratada pelo Governo.
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