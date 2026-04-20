Conversa de Eleição
Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde
20 abr, 2026 - 21:15 • Filipa Ribeiro
Antigo ministro das Finanças considera que "a ministra da Saúde já não tem possibilidade nenhuma de ser defendida" e pede ao primeiro ministro que deixe de "fechar os olhos". Sobre a nova polémica da dívida do INEM, Miguel Poiares Maduro aponta como razões problemas no sub-financimento e reconhece que situação é "problemática".Quanto ao silêncio de Ana Paula Martins, o social-democrata acredita que a ministra se está a reservar para a audição desta terça-feira no parlamento.
Miguel Poiares Maduro reconhece que, como Presidente da República, António José Seguro tem capital político que lhe permite, “sob reserva, na sombra”, procurar influenciar e promover compromissos, mas alerta que, em matéria de legislação laboral, pode ser “arriscado para o Presidente estar a assumir a posição que parece estar a assumir ao tentar promover um compromisso”. O social-democrata considera, ainda assim, que, se António José Seguro conseguir esse compromisso, terá aí a sua “primeira vitória muito significativa”.
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