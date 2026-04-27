Governo deve taxar lucros "absolutamente extraordinários e anómalos" do setor energético

Também Fernando Medina reconhece que o país não está ainda preparado. O socialista e antigo ministro das Finanças admite que em termos de gestão da rede tenha havido ensinamentos e capacidade de compreender como é que um evento extremo ocorrido em Espanha influencia Portugal, mas acredita que não se tenha ainda avançado com investimentos nesse sentido.

O antigo governante considera que "não há nenhum plano de ação e, que, por isso, a vulnerabilidade mantém-se por inação das autoridades do Estado".

Fernando Medina recorda também o que aconteceu nos primeiros meses do ano na época de cheias para realçar o que considera ser "completa incapacidade do Governo e do Estado em se organizarem". "Se amanhã voltasse a acontecer um fenómeno de natureza semelhante, o grau de preparação ia ser exatamente o mesmo: muito baixo", defendeu.

O "mau regresso" de Pedro Nuno Santos e o futuro "indispensável" de Duarte Cordeiro

Fernando Medina critica as declarações feitas pelo antigo secretário-geral do PS, no dia em que regressou como deputado à Assembleia da República. O socialista considera que as declarações de Pedro Nuno Santos foram "negativas" e que o antigo líder do PS acabou por ter "um mau regresso".

O antigo ministro do PS e colega de governo de Pedro Nuno Santos considera que o ex-líder dos socialistas poderia ter optado por comentar os temas em discussão que no mercado laboral ou até na saúde, ou por fazer uma avaliação à liderança do próprio no PS e lamenta que Pedro Nuno Santos tenha escolhido um discurso "virado para dentro do partido com ataque a camaradas".

Fernando Medina considera que o primeiro alvo muito visível foi Duarte Cordeiro e fala mesmo em "ajuste de contas pessoal" do ex-líder do PS com o antigo ministro do Ambiente, que diz "ficar mal" a Pedro Nuno Santos.

O antigo ministro das Finanças reconhece ainda Duarte Cordeiro como um nome "indispensável do passado, do presente e do futuro" do PS. Questionado sobre se considera Duarte Cordeiro um potencial líder do PS, Fernando Medina reconhece qualidades no socialista, mas defende que este ainda não é o momento para se discutir a futura liderança.