Poiares Maduro: "Passos compreende que, provavelmente, o seu tempo político já passou"

Miguel Poiares Maduro considera que se Pedro Passos Coelho pretendesse regressar ao poder teria optado por outra estratégia e entende que as declarações que o antigo governante tem proferido não estão de acordo com essa intenção, pois não trazem grande popularidades dentro do PSD onde teria que ser novamente eleito para voltar à política.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Poiares Maduro, que foi ministro-adjunto no governo de Passos Coelho, analisa as últimas intervenção do ex-primeiro-ministro: "Acho que, se ele pretendesse e tivesse uma estratégia realmente de regresso ao poder, não se coadunaria bem com este tipo de intervenções, até porque muitas vezes elas não lhe trazem grande popularidade dentro do seu próprio partido do qual ele dependerá para regressar ao poder", defende.

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O social-democrata olha para as intervenções de Passos Coelho como "expressão de alguém que compreende que, provavelmente, o seu tempo político já passou".

Se Passos Coelho pretendesse e tivesse uma estratégia realmente de regresso ao poder, não se coadunaria bem com este tipo de intervenções

Miguel Poiares Maduro diz não ter "competência" para concluir a quem se referia o antigo-primeiro ministro quando falou em "políticos postiços" e "prostitutos sem carácter". Do que diz ter privado com o antigo primeiro-ministro acredita que o discurso teve um contexto por estar inserido na apresentação de um livro, embora reconheça que as palavras usadas são "fortes". Até "poderão ser entendidas como fortes demais", reforça.

Miguel Poiares Maduro desvaloriza e recorda que o antigo primeiro-ministro já foi interventivo sobre matérias diferentes desde a vontade reformista do Governo a outras propostas de políticas públicas. O social-democrata entende ainda que o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, deve "colocar-se acima" de todas as intervenções porque ao liderar o Governo tem uma vantagem sobre todos os políticos: "ser bem sucedido e continuar a conquistar os cidadãos", defende Poiares Maduro.

Do lado socialista, Fernando Medina considera que a última declaração de Pedro Passos Coelho não deve ser desligada das anteriores e coloca o antigo primeiro-ministro como um dos "atores mais incisivos na crítica à governação".