Incêndios: Medina admite suspensão do direito de propriedade "quando obrigações falham"

O antigo ministro das Finanças Fernando Medina pede mais "rapidez" no registo e limpeza das propriedades. Apesar de reconhecer avanços na matéria, o ex-governante defende uma solução mais "musculada" que assuma que, "sempre que as obrigações da propriedade não são exercidas, esses direitos podem ficar suspensos até que haja um ressarcimento público daquilo que o Estado teve que investir".

Em Portugal já arderam mais de 14 mil hectares desde o início do ano, de acordo com o Instituto da Conservação da Natural e das Florestas. E o maior incêndio do ano deflagrou em Vouzela, na semana passada.

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A gestão dos fogos esteve em debate no programa Conversa de Eleição, da Renascença. Fernando Medina reconhece que a resposta do ministro da Administração Interna foi positiva, desde a comunicação à mobilização dos meios, e realça a "velocidade" com que estão a chegar os eventos extremos, para dizer que é uma matéria que merece reflexão.

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional do PSD, considera que o Governo "tem estado bem" no que respeita à comunicação e à mobilização do civismo das populações.

Ressalva, ainda assim, que é necessário mais tempo para saber o nível de eficácia de combate que o país terá, tendo em conta que o desafio este ano "será muito grande" e há ainda o verão pela frente.