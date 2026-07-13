Exames nacionais: "Ministro deve tirar consequências políticas"

Fernando Medina acredita que o próprio ministro "tirará a consequência política" após o falhanço nos exames nacionais. Caso contrário, entende que "já não haverá senso".

O antigo ministro das Finanças classifica como "grave" a situação porque abalou a confiança no sistema de exames, por ser mais uma área do Estado "a falhar" e porque é "claro que houve incompetência" na gestão do Ministério da Educação.

Fernando Medina recorda que o atual ministro tinha eliminado parte dos recursos na Educação e critica a "sobranceria e o irrealismo" do ministro da Educação que considera inaceitáveis em alguém que já acompanha a vida pública há algum tempo. O antigo governante lamenta ainda a "arrogância" que existiu com as famílias dos estudantes.

Comunicação errada, a ausência de Montenegro e as horas extraordinárias

Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas de que "correu mal" ao primeiro-ministro a forma como interviu sobre os exames nacionais. Recorde-se que Luís Montenegro acabou a comentar os problemas à margem de um festival de verão. O social-democrata lamenta a "tentativa de desvalorizar" os problemas que ocorreu inicialmente pelo ministro da Educação.

Questionado sobre a conferência de imprensa em que o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, anunciou o pagamento de horas extraordinárias, Poiares Maduro diz que "não faz sentido" e que "não é correto". "Essa confusão não é saudável e não devia acontecer", disse.

Também Fernando Medina partilha da opinião de Miguel Poiares Maduro e acrescenta que anunciar como medida algo que já está previsto na lei – o pagamento das horas extraordinárias – é "unicamente uma tentativa de criar um número para a comunicação social".

A presença "excessiva" no Mundial e a tentativa de ganhar "popularidade" de Montenegro

Miguel Poiares Maduro considera "excessiva" a presença de líderes políticos portugueses no Mundial de futebol. O social-democrata critica as viagens do primeiro-ministro e realça que participação passa a ser um problema também porque o futebol "é uma atividade que o Estado também devia regular e, portanto, era saudável ter um bocadinho mais de distanciamento".

O social-democrata entende que seria mais aceitável que as presenças em estádios ocorressem já em fases finais e decisivas das competições.

Fernando Medina também entende que há um excesso e que as presenças deveriam estar reservadas a fase finais. O antigo ministro das Finanças sublinha que houve um "exagero" de Luís Montenegro e recorda: "No final de um dos jogos, quando se dá a passagem da seleção portuguesa às fases eliminatórias não faltou o vídeo do primeiro-ministro a abraçar Cristiano Ronaldo nos balneários da seleção. Percebe-se que, obviamente, está é uma tentativa de ganhar simpatia e de uma certa popularidade junto do país que está todo concentrado a ver o futebol".