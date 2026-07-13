Poiares Maduro diz que ministro “terá um problema sério" se os prazos falharem

Em oposição, Fernando Medina considera que já não existe esse espaço. O antigo ministro do PS entende que o cumprimento da nova data para afixação das notas não deve ser visto como uma vitória e espera não assistir "a uma volta ao estádio em glória caso as notas fiquem publicadas no dia 17 ".

Caso contrário, Miguel Poiares Maduro é afirmativo: "Se não conseguir, eu acho que ele aí tem um problema sério e será provavelmente o primeiro a reconhecer isso."

O antigo governante do PSD entende que, se o ministro conseguir garantir que o atraso da publicação dos resultados é apenas de três dias e que se não ocorrerem, depois, muitas queixas nem dificuldades na reavaliação dos exames, pode haver espaço para "recuperar politicamente", até por beneficiar de "um crédito grande por ser o ministro que era mais popular do Governo".

O social-democrata entende, ainda assim, que o ministro pode ter espaço para se recuperar politicamente por considerar que Fernando Alexandre ainda tem créditos para ultrapassar esta falha.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Miguel Poiares Maduro questiona e responde sobre que consequências políticas devem ser retiradas das falhas registadas na correção dos exames nacionais.

O antigo ministro do PSD entende que Fernando Alexandre "terá um problema sério" caso o prazo para publicar as avaliações deslizar. Nessa circunstância, Poiares Maduro espera que o ministro "seja o primeiro a reconhecer".

Miguel Poiares Maduro reconhece que houve um "otimismo excessivo" do ministro da Educação no início do processo de correção dos exames nacionais dos 11.º e 12.º anos.

Fernando Medina acredita que o próprio ministro "tirará a consequência política" após o falhanço nos exames nacionais. Caso contrário, entende que "já não haverá senso".

O antigo ministro das Finanças classifica como "grave" a situação porque abalou a confiança no sistema de exames, por ser mais uma área do Estado "a falhar" e porque é "claro que houve incompetência" na gestão do Ministério da Educação.

Fernando Medina recorda que Fernando Alexandre tinha eliminado parte dos recursos na Educação e critica a "sobranceria e o irrealismo" do ministro da Educação que considera inaceitáveis em alguém que já acompanha a vida pública há algum tempo.

O antigo governante lamenta ainda a "arrogância" que existiu com as famílias dos estudantes.

Comunicação errada, a ausência de Montenegro e as horas extraordinárias

Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas de que "correu mal" ao primeiro-ministro a forma como interveio sobre os exames nacionais. Luís Montenegro acabou a comentar os problemas à margem de um festival de verão. O social-democrata lamenta a "tentativa de desvalorizar" os problemas que ocorreu inicialmente pelo ministro da Educação.

Questionado sobre a conferência de imprensa em que o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, anunciou o pagamento de horas extraordinárias, Poiares Maduro diz que "não faz sentido" e que "não é correto". "Essa confusão não é saudável e não devia acontecer", disse.

Também Fernando Medina partilha da opinião de Miguel Poiares Maduro e acrescenta que anunciar como medida algo que já está previsto na lei – o pagamento das horas extraordinárias – é "unicamente uma tentativa de criar um número para a comunicação social".

A presença "excessiva" no Mundial e a tentativa de ganhar "popularidade" de Montenegro

Miguel Poiares Maduro considera "excessiva" a presença de líderes políticos portugueses no Mundial de futebol.

O social-democrata critica as viagens do primeiro-ministro e realça que participação passa a ser um problema também porque o futebol "é uma atividade que o Estado também devia regular e, portanto, era saudável ter um bocadinho mais de distanciamento".

Poiares Maduro entende que seria mais aceitável que as presenças em estádios ocorressem já em fases finais e decisivas das competições.

Fernando Medina também entende que há um excesso e que as presenças deveriam estar reservadas a fase finais. O antigo ministro das Finanças sublinha que houve um "exagero" de Luís Montenegro e recorda: "No final de um dos jogos, quando se dá a passagem da seleção portuguesa às fases eliminatórias não faltou o vídeo do primeiro-ministro a abraçar Cristiano Ronaldo nos balneários da seleção. Percebe-se que, obviamente, está é uma tentativa de ganhar simpatia e de uma certa popularidade junto do país que está todo concentrado a ver o futebol".