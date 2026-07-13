Poiares Maduro diz que ministro “terá um problema sério" se os prazos falharem

Fernando Medina acredita que o próprio ministro "tirará a consequência política" após o falhanço nos exames nacionais. Caso contrário, entende que "já não haverá senso".

O antigo ministro das Finanças classifica como "grave" a situação porque abalou a confiança no sistema de exames, por ser mais uma área do Estado "a falhar" e porque é "claro que houve incompetência" na gestão do Ministério da Educação.

Fernando Medina recorda que Fernando Alexandre tinha eliminado parte dos recursos na Educação e critica a "sobranceria e o irrealismo" do ministro da Educação que considera inaceitáveis em alguém que já acompanha a vida pública há algum tempo.

O antigo governante lamenta ainda a "arrogância" que existiu com as famílias dos estudantes.

Comunicação errada, a ausência de Montenegro e as horas extraordinárias

Miguel Poiares Maduro não tem dúvidas de que "correu mal" ao primeiro-ministro a forma como interveio sobre os exames nacionais. Luís Montenegro acabou a comentar os problemas à margem de um festival de verão. O social-democrata lamenta a "tentativa de desvalorizar" os problemas que ocorreu inicialmente pelo ministro da Educação.

Questionado sobre a conferência de imprensa em que o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, anunciou o pagamento de horas extraordinárias, Poiares Maduro diz que "não faz sentido" e que "não é correto". "Essa confusão não é saudável e não devia acontecer", disse.

Também Fernando Medina partilha da opinião de Miguel Poiares Maduro e acrescenta que anunciar como medida algo que já está previsto na lei – o pagamento das horas extraordinárias – é "unicamente uma tentativa de criar um número para a comunicação social".

A presença "excessiva" no Mundial e a tentativa de ganhar "popularidade" de Montenegro

Miguel Poiares Maduro considera "excessiva" a presença de líderes políticos portugueses no Mundial de futebol.

O social-democrata critica as viagens do primeiro-ministro e realça que participação passa a ser um problema também porque o futebol "é uma atividade que o Estado também devia regular e, portanto, era saudável ter um bocadinho mais de distanciamento".

Poiares Maduro entende que seria mais aceitável que as presenças em estádios ocorressem já em fases finais e decisivas das competições.

Fernando Medina também entende que há um excesso e que as presenças deveriam estar reservadas a fase finais. O antigo ministro das Finanças sublinha que houve um "exagero" de Luís Montenegro e recorda: "No final de um dos jogos, quando se dá a passagem da seleção portuguesa às fases eliminatórias não faltou o vídeo do primeiro-ministro a abraçar Cristiano Ronaldo nos balneários da seleção. Percebe-se que, obviamente, está é uma tentativa de ganhar simpatia e de uma certa popularidade junto do país que está todo concentrado a ver o futebol".