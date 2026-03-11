Luís Neves defende "instrumentos que acabem com práticas que arrastam indefinidamente os julgamentos"

Luís Neves considera que os arguidos têm direito de defesa, mas que cabe ao sistema assegurar que se faz justiça nos casos em julgamento.

As declarações foram proferidas ao podcast Direito à Justiça, da Renascença e da Ordem dos Advogados, gravado em fevereiro. Luís Neves era na altura diretor-nacional da Polícia Judiciária (PJ) e foi depois nomeado ministro da Administração Interna.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A consideração surgiu após ser questionado sobre se processos como a Operação Marquês não deixam um amargo de boca quando chegam a tribunal e no julgamento se assiste a prescrições e manobras de atrasam os trabalhos de dia para dia.

“Tem que haver direito de defesa de todos, mas também haver instrumentos que acabem com práticas que arrastam indefinidamente os julgamentos”, afirmava, com tom preocupado e assertivo, o agora ex-diretor da PJ.

Isto só se passa nos crimes de corrupção e criminalidade económico financeira

Luís Neves acrescenta que “isto só se passa nos crimes de corrupção e criminalidade económico financeira, toda a outra criminalidade como o tráfico de estupefacientes, crime internacional e cibercrime, isso não se passa”.

Questionado sobre o porquê desta característica que tem sido revelada no crime económico, responde: “porque estamos a falar de suspeitos com grande capacidade económico-financeira, que podem pagar defesas durante muito tempo. Isto não pode acontecer (...) Ainda para mais é uma área que o cidadão está atento e isto pode levar à perda de confiança na justiça”.

"Havia pouca gente para investigar"



Nesta entrevista ao podcast Direito à Justiça, da Renascença e da Ordem dos Advogados, instituição que assinala este ano o seu centenário, Luís Neves fala também sobre o combate à corrupção.

“Estamos a começar a sair de um poço vertiginoso, havia pouca gente para investigar”, sublinha. Revela que nesta e noutras áreas “a cada dia que passa a celeridade e qualidade da investigação vai ser outra”, sublinhando que “o que temos é reflexo do desinvestimento na área da justiça criminal”.