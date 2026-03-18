Gonçalo Matias: "Com processos rápidos, transparentes e previsíveis desaparece a oportunidade da corrupção"

O ministro adjunto e da Reforma do Estado considera que “o caldo para a corrupção é o procedimento lento, opaco e imprevisível", que "cria a oportunidade para o crime”. No podcast Direito à Justiça, da Renascença e da Ordem dos Advogados, Gonçalo Matias diz que o Governo vai combater a burocracia em nome do fim do crime e do crescimento económico.

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“Se eu sei que um projeto está numa câmara municipal, ou numa agência do Estado, e que está lá três a cinco anos, é justamente aí que se cria a oportunidade para a corrupção”, afirma o ministro, acrescentando que “se os processos forem rápidos, transparentes e previsíveis desaparece a oportunidade da corrupção”.

Gonçalo Matias sublinha que “a melhor forma de combater corrupção é através do combate à burocracia”.

Justiça vai sentir mudanças já este ano

O governante refere que um dos objetivos é dotar os departamentos do Estado, incluindo os tribunais, "com as melhores condições tecnológicas" e "o Estado está a negociar com uma grande tecnológica uma solução conjunta para todo o Estado".

Se os processos forem rápidos, transparentes e previsíveis desaparece a oportunidade da corrupção

Poderá o Amália, um ChatGPT português, agora orientado para a educação ser usado na Justiça? “Está a funcionar bem e tem muitas vantagens, pode ter as funcionalidades que quisermos incluindo na justiça”.

E revela que a reforma do Estado deverá chegar aos tribunais e justiça já no fim deste ano.

“A reforma operacional nos tribunais, a reforma do Ministério da Justiça, das entidades e o essencial da parte tecnológica poderá ser visível até final deste ano, estando as reformas já lançadas no terreno nessa altura”.

Digital "mais seguro" e sem despedimentos

Gonçalo Matias diz que o caminho passa por “primeiro simplificar e depois digitalizar”, admitindo que a “digitalização vai substituir muitas pessoas, é verdade, mas não temos programa de despedimento porque achamos desnecessário, não temos funcionários públicos a mais, vamos ter muitas saídas nos próximos anos, temos é de valorizar as pessoas e passá-las de funções de menor valor acrescentado para funções de maior valor acrescentado”.

Garante que “esta não é a reforma dos cortes, não há despedimentos, é a reforma do crescimento económico”.

Diz não ter dúvidas que o digital “é mais seguro”, dando um exemplo, “um registo criminal, ou médico, que não se sabe por quantas mãos passa e quantos o veem, se tudo estiver digitalizado e soubermos que só aquele funcionário pode aceder e há rastreio digital por onde passou e quem viu há maior garantia dos dados, maior do que quando o documento circulava em papel”.