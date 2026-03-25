Tribunal de Contas: "40% dos contratos têm irregularidades, que em 2025 foram de 4 mil milhões"

Sem controlo prévio fatura pode ser paga pelos autarcas

Filipa Calvão chama à atenção para os efeitos lesivos da falta de controlo prévio dos contratos públicos para o Estado.

Sem controlo prévio, a presidente do Tribunal de Contas afirma que quando existir dano “quem tem de reembolsar são os próprios titulares de órgão que evidentemente não têm no seu património capacidade para reembolsar milhões ao Estado Português, que vai, por isso, somar prejuízos em termos de gestão pública”.

E dá um exemplo do clima de receio que o fim do visto prévio pode trazer: “Receio de se tomar uma decisão que tem impacto financeiro no erário público e que pode ter impacto no bolso de um autarca, ou outro titular de cargo administrativo, e isso tem de ser assegurado”.

Nesse sentido, considera que o controlo prévio faz sentido para quem tem de tomar esta decisão. A presidente do TdC levanta por isso a questão: “O que vai ser do regime de responsabilidade financeira?”

Administração Pública sem quadros qualificados para fiscalizar

“Estamos numa fase em que a administração pública, por muita gente qualificada que tenha nos organismos, não está verdadeiramente preparada na área financeira, com maturidade e capacidade de resposta, fazer um verdadeiro controlo da sua atividade de despesa”, afirma a presidente do Tribunal de Contas, no podcast Direito à Justiça.

Apostar na fiscalização sucessiva vai trazer outra forma de trabalhar. Filipa Calvão não tem dúvidas de que vai “exigir outro tipo de recursos, mais pessoas, mais tempo”, mesmo com a ajuda das ferramentas tecnológicas que estão a ser desenvolvidas para ajudar na agilidade dos processos.

“Não vamos conseguir controlar em termos sucessivos toda a atividade administração pública, estes 12 mil milhões de 2025 que fiscalizamos, não vai ser todo controlado seguramente e teremos de orientar recursos para áreas de maior risco, fazendo opções”, sublinha.