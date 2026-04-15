PJ apela à “maturidade” e “proatividade” das operadoras para denunciar picos de comunicações suspeitas

"Nós somos os principais culpados porque nos expomos cada vez mais”



A burla “Olá pai, Olá mãe”, já muito divulgada, continua a afetar muitas pessoas e apresenta agora uma nova forma de atuação.

“Eles (os atacantes) podem fazer aparecer na chamada o número que entenderem, podendo ser o número de alguém que nem sabe que está a ser usado para esse fim, tudo para credibilizar a chamada. Consegue-se clonar a voz de um familiar (pai, mãe, avó, filho) e criar um texto de emergência a pedir uma transferência. Já não é só smishing e por SMS: já há deepfake usando a voz, e nós somos os principais culpados porque nos expomos cada vez mais”, explica o coordenador da PJ, José Ribeiro, referindo-se aos conteúdos de imagem e áudio que muitos partilham nas redes sociais e que servem de base para estes crimes.

Mas por que motivo continuam as pessoas a cair neste falso pedido de ajuda financeira? “A urgência das tarefas do dia a dia e as preocupações com o que têm de fazer após o trabalho são terreno fértil para os cibercriminosos. As pessoas agem muitas vezes sem pensar.” Acrescenta ainda que esta técnica é desenvolvida a baixos custos, sem grandes investimentos.

O inspetor José Ribeiro dá o exemplo: “Quando precisamos de aceder a uma plataforma e nos é perguntado se aceitamos cookies ou o uso de dados para publicidade, a urgência e a necessidade de aceder ao conteúdo do site fazem-nos clicar sem pensar duas vezes no destino que vai ter a nossa informação.”

“Consegue-se clonar a voz de um familiar (pai, mãe, avó, filho) e criar um texto de emergência a pedir uma transferência. Já não é só smishing e por SMS: já há deepfake usando a voz, e nós somos os principais culpados porque nos expomos cada vez mais”, explica o coordenador da PJ

"Linhas vermelhas já foram ultrapassadas há muito tempo"



Os convidados deste episódio são unânimes ao afirmar que o espaço virtual e as plataformas são hoje usados para um sem-número de finalidades ilegais, muitas vezes com controlo nulo ou quase inexistente por parte dos proprietários desses espaços e ferramentas.

O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, considera que está na altura de responsabilizar.

“As plataformas têm de ser responsabilizadas. São um meio de divulgação e estão a lucrar sem as inerentes desvantagens. Estamos a dar um filão a alguém que ganha cada vez mais dinheiro com isto e, quando chega a hora de serem responsabilizados, dizem que não têm nada a ver com isso.”