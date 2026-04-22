Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

“Entre a mentalidade e a ideologia vai uma grande diferença: a pessoa pode mudar de ideologia como quem muda de casaco, mas não muda facilmente de mentalidade. E o que se passa é que há a persistência de uma mentalidade machista e marialva.”

Neste episódio do Direito à Justiça, Rui Pereira diz que “poderíamos pensar que esta resistência à mudança (do comportamento) se situaria nos mais velhos, mas não é assim: existe uma certa tendência em jovens para macaquearem comportamentos tradicionais e acharem natural dar uma bofetada à namorada”. Considera, por isso, que “é essencial haver uma campanha contra a violência doméstica e também um certo aumento de penas”.

Crime de violência doméstica às vezes privilegia o agressor

“Há uma aporia na punição da violência doméstica.” O jurista, que foi responsável por legislação ligada ao tema, alerta que “se um marido espancar durante 10 anos, é punido apenas por um só crime de violência doméstica; já no caso de se tratar de ofensas à integridade física, a regra é o concurso de crimes, não o crime continuado”.

E conclui que “acaba por haver, em certos casos, um privilegiamento do agressor que não permite distinguir os casos mais graves e reiterados dos menos graves”.

Lei de política criminal é documento sem estratégia, não pode fazer ‘proclamações idílicas’

“As orientações da Lei de Política Criminal são muito vagas. Eu, em 2009, por exemplo, procurei ser mais preciso e anunciava no relatório novas armas para as forças de segurança, recrutamento. As orientações têm de ser estratégicas e focadas, com medidas descritas e objetivos. Não podemos dizer que a criminalidade vai diminuir 5% com certas medidas, mas podemos estabelecer objetivos quantificados.”

Sublinha que o Procurador-Geral da República tem razão quando fala no número vasto de crimes que torna a lei pouco eficaz.

“A lei tem de funcionar como instrumento tático e não programático e proclamativo. Deve ser um instrumento para a investigação criminal. Por exemplo, o RASI devia ter precedido esta lei, que é um instrumento de trabalho importante para a sua elaboração, mas tudo se passa em caminhos paralelos”, diz, criticando a falta de estratégia do executivo de Luís Montenegro.

Rui Pereira acrescenta ainda que a lei que define a investigação criminal “tem de ser uma lei ambiciosa, traçar metas e objetivos; se não, são apenas proclamações idílicas”.

“Entre a mentalidade e a ideologia vai uma grande diferença: a pessoa pode mudar de ideologia como quem muda de casaco, mas não muda facilmente de mentalidade. E o que se passa é que há a persistência de uma mentalidade machista e marialva”, diz Rui Pereira