GNR e PSP apostam em apoio psicológico. “Alguns apresentam desgaste e burnout, isto mexe com as nossas entranhas e as nossas emoções”

No caso da PSP, a comissária Inês Lemos revela: “Num ano há entrevista psicológica aos agentes que trabalham com a violência doméstica e, no ano seguinte, realizam um teste psicotécnico. Garantimos assim o acompanhamento.”

Apostam também em formação junto dos magistrados do DIAP que trabalham nesta unidade, nomeadamente sobre como descrever os factos no auto de notícia, o que é importante que conste no documento e que perguntas fazer para desencadear o processo e proteger a vítima.

Já na GNR, a major Andreia Lopes, formada em apoio a vítimas específicas e prevenção criminal, explica o procedimento: “Temos ações programadas todos os meses nos núcleos especializados para os militares da primeira linha, para correção de procedimentos. A formação é contínua. Além da formação inicial nos cursos de ingresso e de promoção, temos cursos especializados: um mais na prevenção criminal e outro mais na investigação”.

GNR recebe militares mais novos

“Este ano abrimos concurso no Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e tivemos muita adesão de militares mais jovens, o que traz uma dinâmica diferente", explica.

"Quem vem para esta área vem porque quer mesmo, seja porque já conheceu alguém que foi vítima, seja porque sente que nesta área consegue fazer a diferença”, acrescenta a major Andreia Lopes, da GNR.

As vítimas de violência doméstica muitas vezes deixam de colaborar

O crime de violência doméstica é público, ou seja, não depende da queixa da vítima, não podendo esta desistir do processo.

As polícias notam: “Acontece muito que, quando são chamadas para prestar declarações, comparecem, mas não querem falar, ou porque não se lembram, ou porque o agressor já mudou o comportamento e reataram a relação — razões que as levam a deixar de colaborar convosco”, explica a major da GNR.

Ainda há medos e tabus quando se pensa na queixa

A juíza conselheira Teresa Féria considera que “ainda há medos".

E exemplifica: "Um tem a ver com a sensação que as vítimas têm de que vão mergulhar num turbilhão de perguntas e diligências. Pensam também: ‘A polícia não vai fazer nada.’ Muitas outras pessoas dizem que não se vão meter e fazer denúncia porque não querem chatices”.

A juíza, presidente da APMJ, diz que, do ponto de vista da vítima, ela “vai entrar num turbilhão para sair de outro”.