Violência doméstica: "Não culpem os profissionais da justiça de as coisas não funcionarem"

O juiz desembargador explica porque se deixou esse método exclusivo dos testes para os complementar com uma entrevista: “Uma coisa é fazer um teste psicométrico e responder à medida da pessoa que o vai ler e o que quer que se responda, e isto pode enganar. Na entrevista já não é fácil, numa conversa olhos nos olhos o psicólogo consegue detetar”.

Quanto ao melhor momento para esta avaliação ocorrer, o diretor do CEJ considera que deviam ser transferidas para uma fase mais inicial da formação e revela porquê: “Acho que não devia estar nesta fase (depois da avaliação oral), mas depois das provas escritas, que se realizam antes. ‘Está a ser ponderada alteração?’ Eu vou dizendo isso, mas não tenho iniciativa legislativa.”

Edgar Lopes acrescenta que, “desta forma, não obrigava uma pessoa que se empenhou a estudar, depois de ter feito três provas escritas e quatro orais, estar com satisfação de ter tecnicamente conseguido superar tudo, depois aparece o exame psicológico e diz: está não apto. Isto é terrível em termos humanos”.

Todos os anos, revela, há menos de uma dezena de candidatos que chumba num universo de 200 a 300.

E aproveita para esclarecer que “um não apto no exame psicológico não quer dizer que a pessoa seja maluca, mas quer dizer que naquele momento, para o que é verificado, a pessoa não está em condições de poder vir a ser magistrado, é o que me explica a psicologia na qual confio".

A degradação das bases de conhecimento dos candidatos

Edgar Lopes aponta o dedo à formação dada na maioria dos cursos de Direito ministrados pelas universidades que, diz, não ajudam a consolidar disciplinas estruturais e importantes, que fomentam e ajudam a consolidar o pensamento jurídico. O problema está na transformação das disciplinas anuais em semestrais.

“A estruturação do pensamento jurídico dos alunos é feita às pinguinhas e a pensar no teste que aí vem, e passa o semestre e vem outra disciplina, tudo muito à pressa sem tempo para consolidar”, afirma, recordando que “antigamente havia cinco anos de curso, muitas cadeiras anuais e estruturais, como direito penal, teoria geral, direito civil, obrigações, etc… Agora as cadeiras são semestrais e não há tempo para consolidar o que se aprende”.

Formação especial para juízes dos tribunais de família

O juiz desembargador, em breve juiz conselheiro, não tem dúvidas, “o tribunal de família e menores é dos mais violentos, mais que o crime, é um tribunal onde a empatia é particularmente importante, a capacidade de comunicar e envolver os progenitores numa solução é mais relevante. É das situações mais dolorosas e aqui o papel do advogado é absolutamente decisivo, como mediador”. Descreve estas instâncias como a que mais impacta junto dos juízes.

Considera, por isso, que os habilitados a serem colocados nestes tribunais deviam ter previamente um curso de formação na área da família com todas as valências que ela encerra. “Isso é possível e pode ser trabalhado, mas é uma questão legislativa, pode ser regulamentada pelo Conselho Superior da Magistratura, mas não é uma questão pacífica”.