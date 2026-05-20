Mais de 12 mil despachos da justiça administrativa lançam "pânico total" na AIMA

A situação é “avassaladora”, resultante de “desorganização e falta de meios”. É desta forma que o presidente do Supremo Tribunal Administrativo (STA) descreve a situação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e dos processos de impugnação das decisões deste organismo. O juiz conselheiro Jorge Aragão Seia é o convidado desta semana do podcast Direito à Justiça da Renascença, em parceria com a Ordem dos Advogados.

O recurso à justiça por parte de imigrantes, que querem obrigar a AIMA a garantir direitos, têm sido mais que muitos, levando aos tribunais da área administrativa uma realidade com a qual nunca se tinham deparado e de difícil resolução.

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Desde o verão de 2024 que, todos os dias, chegam a estes tribunais largas centenas e às vezes milhares de processos por dia.

Criou-se uma "task force" de 28 juízes que vestiram a camisola para esta missão de despachar este tipo de processos além do expediente normal.

“No espaço de um mês e meio já foram feitas sete mil e tal sentenças e 12 mil e tal despachos. Isto causa uma certa perturbação na AIMA, porque receber de repente estas decisões paralisa os serviços”, afirma o presidente do STA.

"A questão que se coloca é esta: os juízes vão continuar a despachar dentro daqueles 133 mil processos, vão continuar a fazer despachos e a fazer sentenças, portanto, a AIMA tem que se acomodar e a única resposta, a única notícia que eu tive, é que é o pânico total nesse serviço, mas eu não posso deixar estes processos parados”, reconhece o juiz conselheiro.

Para Jorge Aragão Seia, “o problema é que a coisa é tão avassaladora que não é possível resolver de forma fácil” a não ser com recurso a mais meios, uma "task force" na AIMA, “uma força extraordinária, um aumento brutal de funcionários para poder atender as pessoas, mais um grupo para responder, e dar andamento, às solicitações do tribunal”.

A outra hipótese passa pela mudança da lei “para se conseguir acomodar os indeferimentos todos", permitindo que os imigrantes permaneçam no país durante o processo. "Por exemplo, se a pessoa não juntou determinado documento, se relevarem isso, essa pessoa teria direito ao título para se poder manter cá em Portugal”, indica.

Para o juiz conselheiro Jorge Aragão Seia, “não há volta a dar, não há nenhum país do mundo, nenhum tribunal do mundo, que consiga acomodar 200 mil processos num ano”.

E se até agora a maioria dos casos se prendia com a não marcação de entrevista ao imigrante por parte da AIMA, agora regressam ações colocadas em tribunal por quem viu os pedidos indeferidos “por qualquer razão e porque faltavam elementos, etc…”

“Já estão a entrar no tribunal e em número já grande, são centenas, muitas centenas de processos” que começam agora a congestionar não apenas Lisboa, mas tribunais um pouco por todo o país, indica Jorge Aragão Seia. Atualmente, conta a morada da residência do cidadão que interpõe o processo a pedir a impugnação de atos da AIMA, o que deixa de concentrar as ações todas em Lisboa.

Poderão as futuras ordens de expulsão esbarrar nestes tribunais?

“Se não houver alterações, são casos que vão esbarrar nos tribunais”, afirma o presidente do STA.

O Governo tenta agilizar a proposta de lei que reforça e acelera o regime de afastamento coercivo de imigrantes, mas o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais emitiu recentemente um parecer negativo.

“Está a ir-se em confronto direto com os regulamentos da União e com as diretivas da União, portanto, talvez não fosse má ideia acomodar essas orientações legais. A consequência de não haver essa acomodação é se alguém impugnar legalmente esse afastamento, depois têm que ser declarados ilegal os atos que aplicam essas regras e eventualmente o Estado português pode ser condenado a indemnizar”, alerta Jorge Aragão Seia.