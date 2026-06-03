Há queixas de violência doméstica e abuso sexual para assegurar guarda dos filhos, diz juíza

“Os homens começaram a assumir um papel que antes não queriam para si”

Carla Silveira, juíza há mais de uma década na área da família e menores, revela que o pai assume cada vez mais o papel de progenitor após o divórcio.

Diz não ter a perceção de que as relações estejam mais conflituosas, mas reconhece que há algo de diferente no terreno.

“Acho que os homens começaram a assumir um papel que antes não queriam para si [nos processos de regulação parental]: querem a residência alternada, partilhar mais as responsabilidades relativas aos filhos, assumir as idas aos médicos e às atividades extracurriculares.”

Preocupação com a composição das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

No podcast Direito à Justiça, Carla Silveira manifesta grande preocupação com a composição das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

“Eu penso que há uma falta de investimento sério nessa área e acho que há comissões que funcionam à base da boa vontade dos comissários, que não recebem mais e que têm um trabalho que, às vezes, é muito ingrato, porque é um trabalho de campo. Não é como nós, que estamos nos tribunais a decidir as coisas na sala de audiências ou no gabinete; são pessoas que vão fazer visitas domiciliárias, etc...”, alerta.

Carla Silveira vê problemas numa recente “decisão política que gerou muita polémica, que foi a questão dos professores deixarem de fazer parte destas comissões, porque há falta de professores".

"Acha-se que as pessoas têm de estar na escola e não podem desempenhar essas outras funções. Do que me dizem, porque o interlocutor das comissões de proteção é o Ministério Público, os professores eram dos melhores elementos das comissões de proteção, pela vocação natural para trabalhar com as crianças, elaboravam melhor os relatórios”, sublinha.

Problemas com traduções em tribunal devido a pais e crianças estrangeiros

Além da questão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, também há problemas com traduções em tribunal em casos que envolvem pais e crianças estrangeiras.

A juíza de Santarém revela que ainda há pouco tempo lhe responderam: “Para tradução em inglês é muito difícil.”

Os casos que chegam a Santarém não revelam um aumento significativo de processos a envolver estrangeiros, mas eles existem e vão surgindo. “Há casos pontuais de pais que estão em países diferentes e há casos pontuais em que acontecem situações que apelam à intervenção das entidades centrais dos países, quando há rapto internacional, por exemplo.”

Mas qual é o problema com as traduções? “Ninguém quer ir fazer tradução aos tribunais, a receber mal e, ainda por cima, ter de se deslocar a Santarém”, revela.

Carla Silveira partilha um episódio recente: “Eu tive uma grande dificuldade, recentemente, para conseguir encontrar um tradutor de tétum, que é a língua de Timor-Leste. Era uma língua, eu diria, pouco expressiva em Portugal até há pouco tempo, mas agora temos muitos imigrantes de Timor-Leste e é muito difícil arranjar alguém que consiga ser tradutor.”

Explica que não conseguiu ajuda através da embaixada e teve de recorrer a um site de tradutores para contratar um profissional: “Fiz uma pesquisa no Google e apareceu-me aquele, e pronto, este é o site onde estão inscritos os tradutores, deve ser fiável”.

Um juiz do Tribunal de Família e Menores não tem de ser “mais sensível”

A juíza Carla Silveira considera que um juiz do Tribunal de Família e Menores não tem de ser "mais sensível" do que os outros. O importante é o domínio da lei e a capacidade de decisão.

“Que o juiz tem de ser emocionalmente mais sensível? Eu discordo um bocadinho dessa visão romântica dos juízes de família e menores. Eu não acho nada que nós tenhamos de ser mais sensíveis do que os outros juízes, porque a nossa função não é olhar para as situações e emocionarmo-nos com elas. Essa não é a nossa função. A nossa função é decidi-las, gerindo a carga emocional que as situações têm, mas a carga emocional não pode ser, em primeira linha, nossa.”

Não acolhe a sugestão defendida pelo diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), Edgar Lopes, no podcast Direito à Justiça, onde defendeu uma formação especial para os juízes que terminam o CEJ e seguem profissionalmente para a área da família e menores, uma das mais “violentas”, considerou.

Carla Silveira não vê margem para essa formação devido ao curto espaço temporal entre a divulgação das colocações e o início de funções.