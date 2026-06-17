Herman José: "Os grandes erros da minha vida cometi-os por não ter procurado um advogado"

Advogados na TV? “Essencial, maravilhoso e profundamente didático”

Herman José vê a presença de advogados em painéis explicativos nas televisões como sendo “essencial, maravilhoso e profundamente didático”.

“É essencial que, já que vários órgãos de soberania vivem em silêncio, e escondidos debaixo de um grande diáfano de mistério, que haja depois uma classe como os advogados que vem explicar as coisas, em voz alta, e até fazer-nos abrir os olhos para certas realidades que são essenciais, que, finalmente, passamos a conhecer”, afirma o humorista.

A presença do advogados no espaço mediático tem outro aspeto positivo. “Há uns anos a Justiça era completamente um bicho de sete cabeças, ninguém se atrevia a falar de nada sequer”, recorda.

Já Rui Melo lembra que se trata de uma profissão “que existe para servir o povo".

"Se encontrarmos forma, seja através da televisão, seja através de podcasts, de aproximarmos o direito às pessoas, então acho que isso é extraordinário. Acho que é importante”, afirma.

E o que deve afinal mudar na advocacia? O ator é rápido a apontar o dedo: “as cartas que vocês escrevem, perco interesse a meio, a eloquência é admirável, mas estão a falar com quem não domina. Palavras e frases como lá vêm escritas às vezes levam a maiores confusões que esclarecimentos”. Posição subscrita por Fátima Lopes.

Herman José é claro na resposta: “eu gostava muito que a intensidade e a qualidade do escrutínio que a classe dos advogados sofre constantemente fosse alargada aos restantes agentes da justiça pública”.