Funcionários judiciais "mais novos telefonam a chorar, dizem que não têm formação suficiente e têm medo de falhar"

Faltam 1.900 funcionários judiciais na justiça portuguesa, revela o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que fala num défice que joga em contraciclo com o aumento dos processos que entram em tribunal. “Está a sair para a reforma um funcionário por dia”, diz a presidente do SFJ, Regina Soares.

O que fazem os funcionários judiciais, que desafios enfrentam, como estão as relações com o Ministério da Justiça e a revisão do estatuto profissional? São temas em destaque no episódio desta semana do podcast Direito à Justiça, uma parceria da Renascença com a Ordem dos Advogados.



Nos últimos dois concursos entraram pouco mais de 700 funcionários judiciais, que foram atirados ao serviço sem acolhimento e formação sobre o funcionamento e métodos no terreno, denuncia a presidente do SFJ.

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“Temos muita gente a chorar, a telefonar, a dizer que está com uma depressão, não aguentam, não têm apoio, vão para a sala de audiências, não têm formação suficiente para estar lá, porque não há uma equipa, têm medo de falhar, têm medo de não saber corresponder corretamente à função. Temos muitas pessoas novas que entraram agora a dizer que estão exaustas e cansadas, algumas decidiram mesmo abandonar”, relata Regina Soares.

A trabalhar nos tribunais há três décadas, a presidente do SFJ diz que os funcionários mais recentes “entraram e foram diretamente enviados para os julgamentos".

"Pessoas que dizem ter chegado à área da família e não percebem nada e estão sem apoio, com um escrivão e adjunto da secção sem tempo para ensinarem. O mesmo no crime, sítios onde entram de manhã na sala de audiências até ao fim do dia, com atas para fazer que muitas vezes terminam em casa. É uma pressão muito grande.”

"Há muita pressão para as estatísticas"



Regina Soares revela ainda que “há muita pressão para as estatísticas e para a produtividade". "São orientações tanto das comarcas, como nos chegam da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) e, por certo, do Ministério da Justiça, em que temos de estar sempre a dizer quantas foram as escutas, quantos atendimentos tivemos”, relata.

Diz que não há capacidade para dar resposta a tudo: “Não temos capacidade de executar, os tribunais não estão a andar bem, têm muitos processos parados e não se dá o devido andamento que o cidadão necessita”.

As falhas sentem-se um pouco por todo o pais, afirma, mas é no interior e no sul que o problema é ainda mais significativo.

“A faixa etária é muito elevada, muitos colegas com baixas de longa duração, gente com idade mais avançada, temos tribunais onde o funcionário mais novo tem 60 anos”, descreve.